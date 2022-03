Horóscopo chino del 7 al 13 de marzo: qué dicen los astros según tu año de nacimiento

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años. Cada uno es gobernado por un signo. El 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 7 al 13 de marzo de 2022.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana no te quedes con nada guardado, comunica lo que sientes, claro está, de buena manera, las personas te escucharán y tomarán en cuenta tu opinión y tus sentimientos. No descuides nada que tenga que ver con los estudios, cualquier cosa pendiente con respecto a esto la puedes solucionar estos días.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Sentirás la necesidad de hacer justicia, estas cansado o cansada de tantos obstáculos que te han puesto las personas en días, meses pasados. Esta semana tienes la fuerza para abrir el camino y ver por fin la meta clara. Serán días importantes para tener acercamientos con el padre, decirle lo que sientes y arreglar malentendidos con esa energía.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

No pierdas el control de tus emociones, pues esta semana te puedes topar con situaciones que te saquen de equilibrio, respira profundo y no te dejes llevar por un arrebato. Canaliza esa gran fuerza que te brinda esta semana para ocuparte de los pendientes que no has resuelto por indeciso, indecisa, verás que todo se resuelve satisfactoriamente.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Dinero que regresa a ti, ganancias inesperadas, haz buen uso de lo que obtengas esta semana, sé administrado. Si quieres invertir fíjate bien en las condiciones, no te dejes endulzar el oído. Mira bien a quién le cuentas tus planes, no se los cuentes a cualquiera.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Serán días en los que veas cómo se incrementa y crecen tus ganancias. Sigue caminando por donde vas, no dudes, esta semana es el camino correcto. Tendrás muchas tentaciones estos días, no te dejes llevar por el momento, mira bien el interior de las personas, circunstancias, de las intenciones.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Ocúpate de tú matrimonio, de tú noviazgo, de tú pareja, las has estado descuidando mucho y tú frialdad puede hacer que se aleje de ti. Se generoso con quien lo ha sido contigo, un detalle te puede volver a poner en el corazón de personas que se han alejado de ti.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Semana en la que tendrás que hacer caso a la intuición, a esa vocecita interna que te grita y te pone atento, atenta, no pases por alto tus corazonadas, ellas te pueden sacar de apuros. Es una semana ideal para que te conectes con tú lado espiritual y vuelvas hacer la conexión.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Los consejos de personas mayores serán de vital importancia para la toma de decisiones estos días, escucha a la voz de la experiencia y pon en marcha estos consejos. Si estas pensando en hacer un cambio en el hogar, espera unos días más para que todo salga como lo planeas.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Oportunidades de viajar, oportunidades de planear unas vacaciones ya pospuestas antes, retoma esos planes o viaja ya, será una gran experiencia. Muévete a tú ritmo, no permitas que nadie que quiera hacer caminar más rápido o más lento, no escuches las críticas, no pierdas energía ahí.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Algo esta a punto de hacerse realidad, no pierdas la fe, no quites el dedo del renglón, ya falta poco, que la energía que te rodee esta semana no te haga declinar. Serán días en los que te des cuenta de tus verdaderos sentimientos hacia alguna persona que no has podido soltar y entonces tomarás decisiones importantes.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Tendrás una semana con demoras, si estas esperando respuesta de cualquier índole, esta semana viene con retrasos. No desesperes, tienes que ser paciente, no corras riesgos. No tomes decisiones apresuradas, no empieces nada esta semana si no estás seguro, segura, de los pasos a dar.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Has una pausa, necesitas un momento de calma contigo mismo, contigo misma, poner en orden pensamiento y emociones, hacer que mente y corazón conecten y no dejarte llevar solo por uno. Estos días te dan la oportunidad de un descanso muy necesario para tu bienestar físico y emocional.