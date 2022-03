La Carta del Tarot para la semana del 7 al 13 de marzo 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo. Un consejo que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tú mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente. Ahora, baja la mirada y lee lo que el Tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Rey de Copas: Tomar el mando esta bien, tener el mando esta bien, pero no te aproveches del estatus del que gozas, tienes que relajarte y poner los pies en la tierra, ser un buen jefe, padre, guía etc. no abuses de tú jerarquía. Semana para hacer una autocrítica y empezar a mejorar tus emociones. Momento de escuchar y hacerle caso al corazón.

2. La Fuerza: Es momento de hacer uso de esa fuerza interna que tanto te empeñas en esconder, tienes que hacerte ver como una mujer, un hombre fuerte y seguro, no permitas que nadie más te pase por alto y no tome en cuenta tu opinión. No pierdas de vista tus objetivos, es una semana importante para darte cuenta que sí puedes con cualquier dificultad que se te presente estos días.

3. Nueve de Oros: El esfuerzo valió la pena, esta semana obtendrás los resultados que tanto estabas esperando. Ahora relájate, disfruta de tus logros, disfruta de cada día de esta semana consintiéndote un poco. Días para que propicies encuentros con personas que te quieren, que quieres y has estado descuidando por estar inmerso en el trabajo o en los estudio.