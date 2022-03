Nikita Mazepin sobre su despido de la Fórmula 1: “Sé cómo está el mundo, pero han roto mi sueño deportivo, sin avisar”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Nikita Mazepin, quien recientemente fue despedido de la escudería Haas de Fórmula Uno, habló desde Moscú tras su abrupto despido de la temporada 2022 y cómo lo ha afectado esta decisión tras el conflicto de Ucrania y Rusia.

El piloto ruso, de 23 años de edad, conversó con la prensa internacional y afirmó que tiene la idea de crear una fundación (‘Competimos como uno solo’) para deportistas que han sido despedidos de sus carreras por estos motivos y no tienen defensa.

🎥| Mazepin’s crea la fundación “We Compete as One” pic.twitter.com/S6yIFATWq6 — Geek Sobre Ruedas #Sinf1hastamarzo 🙁 (@geeksobreruedas) March 9, 2022

“Hablo de que me dijeron la semana pasada que paraba mi contrato cuando la FIA y el Consejo Mundial me dijo que podía correr con bandera neutral y yo acepte incondicionalmente, así que la decisión de Haas de acabar el contrato unilateralmente no fue tomada por sanciones o por una autoridad deportiva, o por algo mío, o de mi padre o su compañía, y no creo que sea bueno”, dijo Mazepin.

El piloto ruso afirmó que se enteró de su despido el mismo día que la escudería lo anunció a la prensa y no se esperaba esta decisión y tampoco contó con el apoyo de Gene Haas, dueño de la empresa, ni otros trabajadores.

“La reacción de mi padre fue apoyarme, lo he conseguido todo con él a mi lado, con su tiempo, sacrificio y paciencia porque mi padre partió de cero hasta donde está ahora a través de una vida difícil”, expresó.

“No veo la F1 como un capítulo pasado, siempre estaré listo físicamente por si llega una oportunidad y no estoy mirando otras categorías, solo voy a dedicar mi tiempo a esta fundación, en donde puedo ser útil, en donde pueda hacer el mundo más amigable y más seguro para deportistas como yo que no puedan recibir la ayuda que yo les voy a dar, a aquellos que les han roto las carreras y sus vidas por cosas así”, asegura.

Aunque aseguró que su capítulo en la Fórmula Uno ha pasado, también confesó que no quiere volver a Haas debido a temas legales, pero que en un futuro le gustaría volver a tener un asiento.

“No quiero ir donde no me quieren, no puedo volver a Haas aunque haya un resquicio legal, la F1 es peligrosa como para hacerlo. Este trabajo es complicado, estás bajo muchos focos y nunca imaginé que perdería el asiento así, en los pasados test solo pensaba en correr y arrancar el Mundial”, añadió.