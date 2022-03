Ya que los precios de combustible siguen aumentando, ¿vale la pena conseguir una tarjeta de crédito para comprar gasolina?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con los precios de combustible la gasolina alcanzando máximos históricos – el precio promedio a partir del 8 de marzo, 2022, es de $4.17 por galón – ¿vale la pena conseguir una tarjeta de crédito de una marca de gasolina para ahorrar dinero?

Puede ser tentador. Las tarjetas de crédito para gasolina, como las de Shell o ExxonMobil, típicamente ofrecen un descuento de 5 a 10 centavos por galón. Llenar un tanque de 15 galones, a un costo promedio de $62.55, puede reducir el costo total por $1.50.

Pero las tarjetas de crédito de reembolso pueden ahorrarte más dinero. Una tarjeta de recompensa que paga 5% en la compra de gasolina puede ahorrarte $3.13 en ese tanque de 15 galones, o sea, más del doble de la tarjeta de crédito para gasolina.

Y eso no es todo. Ya que las tarjetas de crédito para gasolina te recompensan en centavos en vez de un porcentaje de la compra total, por lo que obtienes menos beneficio cuando suban los precios.

“Cuando los precios suben, esos descuentos de las tarjetas de crédito para gasolina pierden valor”, dice Ted Rossman, analista senior de la industria en CreditCards.com.

Para los consumidores que se han acostumbrado a precios relativamente moderados durante la pandemia, el reciente aumento en los costos de la gasolina ha sido un shock.

“Hemos visto el aumento más rápido en 7 días en los precios de la gasolina, y es probable que esos precios más altos duren meses”, dice Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, un sitio web y una aplicación para teléfonos inteligentes que ayuda a los conductores a encontrar las mejores ofertas.

Si estás buscando maneras de combatir el aumento en la inflación, especialmente al llenar el tanque de tu auto, aquí lee más sobre las tarjetas de crédito que te dan el mayor rendimiento por tu dinero.

Tarjeta de crédito de recompensa

Para un descuento más grande para la compra de combustible, considera las tarjetas de crédito con recompensa que te pagan 5% en la compra de gasolina, dice Rossman.

Puedes conseguir opciones sin cargos anuales. Pero asegúrate que entiendas las limitaciones de los descuentos.

Por ejemplo, la tarjeta Citi Custom Cash Card les da a los titulares 5% de recompensa en la categoría de compra más alta en cada ciclo de facturación. Puedes conseguir 1% de recompensa en otras compras.

Para aquellos que piensan que vale la pena comprar una membresía de un almacén, Sam’s Club y Costco ofrecen tarjetas de crédito que pagan recompensas generosas en la compra de gasolina, que se pueden hacer en cualquier gasolinera.

La tarjeta Sam’s Club MasterCard paga 5% de recompensa hasta $6,000 anualmente, después 1% de recompensa en las compras. La tarjeta Costco Anywhere Visa Card by Citi paga 4% de recompensa en la compra de gasolina hasta $7,000 por año, después baja al 1% para las compras.

Si manejas mucho y piensas que llegarás al máximo de la recompensa, considera usar esa tarjeta para la compra de combustible, y opta por usar otra tarjeta de crédito para otras compras, dice Rossman.

Otra opción de la tarjeta PenFed Platinum Rewards Visa Signature Card, que paga 5 veces los puntos en la compra de combustible y en las estaciones de recarga de los autos eléctricos, sin límite de millas. Esos puntos se pueden usar para viajes, mercancía, y tarjetas de regalo, entre otras categorías.

La tarjeta de crédito que ofrece PenFed Credit Union, está abierta para miembros nuevos con un deposito de $5. Sin embargo, para conseguir la recompensa más alta para compras de combustible, tienes que calificar como un miembro Honors Advantage, lo que requiere ser militar o abrir una cuenta corriente en PenFed.

Para comparar diferentes tarjetas de crédito de recompensa, revisa sitos web como CreditCards.com, WalletHub.com, y MoneyCrashers.com.

Tarjetas de crédito para comprar combustible

Mientras que las tarjetas de crédito de recompensa ofrecen mejores descuentos, para aquellos que no tienen puntaje de crédito excelente, podría ser más fácil calificar para una tarjeta de crédito para gasolina, por que con frecuencia se puede calificar con un puntaje regular (“fair credit score”) dice Hardekopf, analista senior en moneycrashers.com.

La mayoría de las tarjetas de crédito de gasolina no cobran cargos anuales, pero puedes pagar tasas de interés más altas si acumulas un balance. Shell cobra el 26.49% APR en comparación con el interés promedio nacional de 16.7% para tarjetas de crédito.

Como notamos antes, las tarjetas de crédito de gasolina tienen descuentos modestos. Por ejemplo, compras 35 galones al mes, pagas $4.17 por galón, el total es de $146. Si tu tarjeta tiene una tasa de recompensa de 5 centavos, obtendrías $1.75 lo que resulta en una recompensa de solo 1.2%.

También podrías tener un límite en el número de galones que califiquen para el descuento. Y los descuentos se limitan al combustible de la marca de la tarjeta de crédito de gasolina.

Aun así, algunas tarjetas de crédito ofrecen otros beneficios como descuentos en compras que no son de combustible o recompensas en otras categorías de compra.

Entre las mejores opciones, Hardekopf señala la tarjeta de crédito BP, que descuenta 5 centavos por cada galón en las estaciones BP y Amoco participantes y ofrece un 1% de descuento en compras que no sean de combustible en esas ubicaciones. Otra versión, la tarjeta de crédito Visa de BP, quita 10 centavos por cada galón y ofrece un descuento del 3 % en comestibles y del 1% en otras compras.

Algunos minoristas de combustible también ofrecen descuentos si te inscribes a sus programas y usas un aplicación móvil de pago como Apple Pay o Google Pay.

Acumula tus recompensas

Para maximizar tus descuentos, trata de combinarlos con otros programas de recompensa cuando sea posible.

Muchas marcas de gasolina tienen sus propias aplicaciones que ofrecen unos centavos por galón en la compra de gasolina, y no requieren tarjetas de crédito de esa marca de gasolina. En cambio, puedes usar tu tarjeta de crédito de recompensa para pagar por esos cargos.

“Al vincular una tarjeta de crédito que paga recompensa para comprar combustible, puedes acumular ambos descuentos”, dice Rossman, que usa la estrategia él mismo.

Por ejemplo, puede que uses una Sam’s Club Mastercard que paga 5% de recompensa en la compra de gasolina con la aplicación de Phillips 66 que recientemente ha descontado 10 centavos por galón.

Cuando se trata de combatir la inflación en la gasolinera o en cualquier otro lugar, todo ayuda.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.