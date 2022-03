La tenista ucraniana Marta Kostyuk se rebela contra los tenistas rusos:  “A los tenistas rusos sólo les preocupa su dinero”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La tenista ucraniana Marta Kostyuk criticó a los tenistas rusos que no han hablado tras la invasión de Rusia a Ucrania. La deportista habló en la rueda de prensa tras su triunfo ante la belga, de origen ucraniano Maryna Zanevska (6-7, 7-6, 7-5), en Indian Wells.

“Un jugador me envió un mensaje, otro chateó conmigo, pero no escuché ninguna disculpa. No tienes que estar involucrado en política para comportarte como un ser humano. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Me duele cada vez que llego a la pista y veo a todos estos jugadores rusos. Su único problema ahora mismo es no poder hacer transferencias de dinero. Es inaceptable”.

Kostyuk🇺🇦 derrotó a Zanevska🇭🇷, quien nació en Odesa, en tres ajustados sets (6-7, 7-6, 7-5).



Ambas nos dejaron uno de los momentos del día: el abrazo final.



pic.twitter.com/wTKpkH3p52 — Set Tenis (@settenisok) March 11, 2022

Kostyuk criticó a los deportistas rusos que ninguna ha expresado que se arrepiente de lo que Rusia ha ocasionado en Ucrania y que le indigna ver que su único problema es sobre hacer transferencias de dinero.

With a wonderful embrace at the end of it 🫂



🇺🇦 @marta_kostyuk comes from 3-5 down in the decider against Ukraine-born Zanevska to reach Round 2.#IndianWells pic.twitter.com/WQT4OZSkzd — wta (@WTA) March 11, 2022

“Toda mi familia está allí menos yo, ¿por qué?” Me sentí culpable jugando al tenis, que el cielo sobre mí era azul y tranquilo. Pero no es saludable. Todos luchan como pueden. Mi trabajo es jugar al tenis. Así es como puedo ayudar. Nunca me había sentido tan unida a mi país y al pueblo ucraniano como hoy. Somos una gran familia.”

Kostyuk denunció que los rusos no pueden ser neutrales en el conflicto y que no sabe lo que quieren entonces, pero que Ucrania no se rendirá.

“No puedes ser neutral en esta situación. El ‘No a la guerra’ puede significar varias cosas. Por ejemplo, nosotros (Ucrania) podríamos terminar la guerra rindiéndonos. Pero esa nunca fue una opción. Desde el primer día supe que no pasaría porque yo había vivido la revolución y sabía que la gente no querría integrarse en Rusia. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren que Ucrania pierda? ¿Que Rusia gane? ¿Que Rusia pierda? Lo diré cien veces: Ucrania nunca se rendirá. Podemos perder, aunque no lo creo, pero Ucrania nunca se rendirá.

