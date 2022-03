Tu guía para un cuarto seguro y saludable para tu bebé

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como madre que también escribo sobre la seguridad de productos, mis amigos padres primerizos quizá estén un poco cansados de escuchar mis repetidas advertencias sobre todos los productos que deben tener en cuenta en las habitaciones de sus hijos.

Y es cierto, el consejo estándar, los bebés deben acostarse boca arriba sobre una superficie firme y plana, sin ropa de cama suave, puede sonar muy frío. Pero esto es lo que también quiero que sepan mis amigos: No hay que sacrificar la comodidad para crear un espacio de sueño seguro. Solo hay que pensar de forma creativa en cómo conseguirlo. Aquí te damos algunas ideas.

En lugar de una manta suelta en la cuna de tu bebé, utiliza un saco de dormir o pañales de tela.

Cualquier tipo de ropa de cama suave es inadecuada porque aumenta el riesgo de asfixia. Pero mantén a tu bebé abrigado durante la noche y en las siestas con un saco de dormir para bebé, que es una especie de manta que se puede llevar puesta. Eso tiene la ventaja adicional de ser algo que tu bebé no se pueda quitar. También puedes envolver a tu recién nacido con un pañal de tela, es decir, con una pequeña manta que envuelve al bebé. Eso simula el ambiente acogedor del útero, y puede ayudar a los bebés a dormir más profundamente. Para envolver con seguridad: Deja las piernas y las caderas sueltas para que tu bebé pueda estirarse, y deja de envolverlo cuando empiece a intentar darse la vuelta, normalmente alrededor de los 2 meses.

En lugar de almohadas, juguetes y protectores acolchados en la cuna, opta por juguetes de tipo móvil

Las almohadas de cualquier tipo, incluso las que se comercializan para tratar el síndrome de cabeza plana leve, pueden ser un peligro. Pero, está bien tener juguetes suspendidos por encima de la cuna de tu bebé, siempre que estén fuera de su alcance. Y, por supuesto, haz que el resto de la habitación del bebé sea acogedora, con cojines bordados, juguetes blandos o peluches, siempre que estén fuera de su alcance.

En lugar de compartir la cama, opta por compartir la habitación

No tengas a un bebé en la cama contigo, excepto para amamantarlo o para consolarlo. Pero es una buena idea mantener la cuna, el moisés, la cuna portátil o el área de juegos del bebé en tu dormitorio, cerca de tu cama. Esto reduce el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante hasta en un 50 %, según la Academia Estadounidense de Pediatría, y te facilitará alimentar, consolar y vigilar a tu bebé.

En lugar de una cuna inclinada, opta por un asiento móvil

Las cunitas inclinadas, camas diminutas como hamacas para bebés, fueron esencialmente prohibidas por la CPSC en junio de 2021 después de que se vincularan a numerosas muertes infantiles. Pero sigue estando bien usar un asiento móvil. Es un producto de aspecto similar, pero esto está pensado para ser utilizado cuando el bebé está despierto y con supervisión. Si tu bebé empieza a cabecear en el asiento, pásalo a la cuna, al moisés o al área de juegos.

Nota del Editor: Este artículo también fue publicado en la edición de marzo de 2022 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.