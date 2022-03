VIDEO: Carmen Salinas tendría su propia bioserie y su hija revela quién sería la protagonista

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una de las actrices más queridas y a la vez polémicas del mundo del entretenimiento sin duda fue Carmen Salinas, pues no sólo fue parte de la historia del cine mexicano, sino también fue parteaguas de grandes producciones tanto en teatro como en televisión, y por ello en Televisa ya estarían pensando en hacerle su propia bioserie a la famosa actriz y también cantante.

A tan sólo tres meses de que Salinas dejara de existir, su hija María Eugenia Plascencia, reveló que, si existe la posibilidad de que la vida de su madre sea llevada a las pantallas, así lo reveló en una entrevista exclusiva para Pati Chapoy en “Ventaneando”.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Incluso ante esta posibilidad, Plascencia confesó que de llegarse a hacer realidad el proyecto, la familia ya tiene a la actriz que les gustaría interpretara a Carmelita en la ficción y se trata nada más y nada menos que Marisol, nieta de la fallecida Salinas y que se encuentra estudiando actuación en la escuela de Patricia Reyes Spindola: “Si llegaran a hacer la serie, yo quiero que a ella la metan”.

María Eugenia también decidió dar a conocer cuál es la última voluntad de su famosa madre, quien falleció mientras era parte de la producción “Mi Fortuna es Amarte”, y explicó que si hasta ahora no se le ha dado lectura a su testamento es porque existe, actualmente, un proceso legal para descartar otros documentos que podrían estorbar en este proceso.

La hija menor de la productora de “Aventurera” dio a conocer que se desconoce cómo será la reparación de los bienes de Salinas, pero confesó que ya se han adelantado en algunas cosas, como la liquidación de las personas que durante años trabajaron con Carmen, tal y como ella lo hubiera querido.

“Ahorita las personas que trabajaban con mi mamá., así lo hubiera querido, los liquidé conforme a la ley por el tiempo que estuvieron con mi mamá y agradecerles todo lo que la cuidaron. También a mi primo Gustavo, le di lo que tenía que ser porque la cuidó mucho, entonces yo quise hacer las cosas bien”. MARÍA EUGENIA PLASCENCIA

Por último, María Eugenia confesó que no ha podido superar la muerte de su madre, incluso no ha podido hacerse a la idea de que ella ya no está en este mundo: “Se me ha hecho algo difícil, tan así que sólo he entrado al cuarto de mi mamá para sacar papeles. No he tocado nada porque estoy con la idea de que mi mamá anda de viaje, trabajando”.

