Yalitza Aparicio responde a quienes la critican por usar ropa de marca: “También podemos darnos el lujo”

Yalitza Aparicio nunca imaginó ser actriz, y menos convertirse en toda una celebridad reconocida a nivel internacional que ha destacado no solo en el mundo del cine y el entretenimiento en general; sin embargo, tras el rotundo éxito que obtuvo en la película “Roma” y una nominación al Oscar, llegaron a su vida otras propuestas para incursionar como modelo de grandes marcas, oportunidad que, a pesar del miedo a lo desconocido, se atrevió a dar el siguiente paso para alcanzar sus metas.

Y aunque las fuertes críticas que constantemente recibe han sido el precio que tuvo que pagar por tomar esta decisión, logró forjar un camino que la llevó nuevamente a protagonizar portadas de importantes revistas como Elle y Vogue, en donde se ha mostrado feliz y orgullosa de sus raíces.

Así lo compartió Yalitza Aparicio durante uno de los episodios más recientes del podcast de Juanpa Zurita, en donde confesó que le ha costado demasiado trabajo iniciar un camino del que ha tenido que aprender y también cometer errores.

En la entretenida charla de más de una hora, la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, explicó que incursionar en el mundo del modelaje fue otro medio que se le presentó en la vida para comunicar el mensaje que deseaba transmitir a la sociedad, pero siempre recordando la educación que le dieron sus padres.

“No porque cambies tu forma de vestir, estás cambiando tus ideales y tus valores”. Yalitza Aparicio

La mexicana confesó que rechazó portadas debido a que ya no aguantaba tantas críticas, pero decidió aceptar siempre y cuando se sintiera cómoda con las propuestas.

“Me han juzgado con el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto y cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena“, dijo.

Más orgullosa que nunca de sus raíces, Yalitza envió una contundente respuesta a quienes la han criticado por usar ropa de diseñador, pues está consciente de que no existe justificación y razón lógica para que ella no pueda utilizar este tipo de prendas.

“Mi gente, por más indígena que seamos también podemos darnos el lujo de utilizar una ropa de marca, esto no es una limitante. Tenemos la libertad de usar y portar lo que deseemos“, expresó.

Pero utilizar ropa de marca no ha sido el único motivo de escándalo a lo largo de su ascendente carrera, pues también existe quien la ha llegado a señalar cuando aparece portando la ropa originaria de la comunidad indígena a la que pertenece, por lo que de la misma forma abordó este tema.

“Esa soy yo, esa es mi historia. Porto mi ropa indígena cuando yo quiero usarla en los eventos, no porque la gente me diga que la use para una foto”, explicó.

Finalmente cuestionó a quienes presumen la indumentaria tradicional en redes sociales, mientras que se atreven a criticar a quienes usan ropa de marca por no pertenecer a cierto sector de la sociedad.

“¿Por qué la gente que no se cree indígena vienen se apropian de nuestra ropa, la presumen en redes sociales cuando del otro lado están ofendiendo, pero ahí se sienten orgullosos? ¿Por qué ellos sí pueden utilizar nuestra ropa, pero tú no puedes utilizar una ropa de marca?“, sentenció la actriz oaxaqueña.

