‘Este negocio nació a raíz del Alzheimer de mi papá’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sentado en una pequeña silla este domingo por la mañana, el señor Germán Benítez, de 75 años, parecía tener la mirada perdida hasta que una pareja se acercó a su puesto de plantas y por inercia se levantó. Sin decir mucho los atendió y cuando se fueron se volvió a sentar sin decir una palabra.

German y su hija Isabel Salazar son los dueños del negocio de plantas “Succulents Hope of Life” (Suculentas: Esperanza de Vida) que comenzaron en 2020 poco después de que el septuagenario fuera diagnosticado con Alzheimer en la primera etapa

Isabel contó que su padre fue comerciante por muchos años y cuando ella lo ve atender a los clientes le demuestra que su enfermedad no está tan avanzada ya que aún recuerda la mecánica de atenderlos.



Esto debido a que la enfermedad hace que la persona olvide primero eventos recientes pero mantenga por más tiempo, recuerdos pasados.



La originaria de Guerrero, México, indicó que en 2017 su papá comenzó a demostrar cambios, como olvidar cosas de manera constante.



En una ocasión, mientras vendía en el centro de Los Ángeles, se metió a un restaurante de comida rápida al baño y cuando salió no sabía dónde estaba. Cuando llegó a casa le contó a su hija.



“Ya para finales de 2018 me mandaron a hacerle estudios y a principios de 2020 me dieron los resultados oficiales: era Alzheimer”, recordó.



Cuando Isabel recibió esta noticia sobre su padre, se estresó mucho porque nunca se imaginó que él, quien había servido en el ejército mexicano en su juventud y quien solía correr para ejercitarse, pudiera enfrentarse a este diagnóstico.



Sin embargo, en cuanto comenzaron sus citas con la neuróloga, la espceialista los refirió con una trabajadora social, quien los orientó con información. Desde ese momento, pusieron a Germán bajo medicamento y le dieron un brazalete que tiene un GPS, para monitorearlo y que la familia sepa dónde se encuentra.



“Cuando el Alzheimer es detectado a tiempo, como en el caso de [mi papá], los neurólogos pueden hacer mucho por ellos. No quitan la enfermedad pero ayudan a que avance más lento, como en este caso… Le acaban de hacer estudios y la medicina está funcionando muy bien”, dijo Isabel.

Comienza el negocio

Cuando Isabel recibió el diagnóstico sobre el Alzheimer de su padre, ella salía de una reciente cirugía y después llegó la pandemia del covid-19.



“Ahí ya nos estaba dando depresión a los dos, a mi padre y a mí”, contó.



Sin embargo, poco después empezó a pensar en opciones para ver cómo su padre podía pasar más a gusto el tiempo en casa. Como siempre ha sido apasionado de la jardinería, su hija le compró macetas, tierra y plantas para que Germán pusiera manos a la obra. Lo que ella no se imaginaba es que el pasatiempos sería de gran beneficio para ambos.



“Definitivamente para ambos, eso se convirtió en terapia porque yo como cuidadora y responsable de él, era mucho estrés… Las plantas nos ayudaron mucho”, dijo Isabel.



Al ver que las macetas les estaban quedando muy bien, decidió que saldrían a venderlas cerca de su hogar. Así es como llegaron al parque de Echo Park y pusieron su mesita. Poco después, abrieron su página en redes sociales y obtuvieron los permisos necesarios para vender en la calle.



“Este negocio nació de la pandemia y del Alzheimer de mi papá”, aseguró Isabel.



Ahora Germán espera ansiosamente cada fin de semana para salir y vender sus plantas y otros artículos.“Él antes era comerciante y esto lo hace sentir como que aún sigue produciendo”, dijo Isabel.



Contó que cuando él pone la tierra y las plantas es muy cauteloso y lo hace muy bien. Agregó que inicialmente aprendieron a sembrarlas por su cuenta pero eventualmente, tomó clases online para saber más acerca de cómo hacer los arreglos. Dijo que aunque las ventas no son masivas, si valen la pena.



“De aquí salió para los aparatos del oído para él, sale para comprar su ropa y otras cositas”.

Padre e hija llegan cada sábado y domingo a partir de las 8:00 a.m. y se instalan sobre la Avenida Echo Park, cerca al parque que lleva el mismo nombre.

La jardinería para las personas con Alzheimer

Si bien es conocido que la jardinería ayuda a combatir el estrés, también se ha comprobado que es una forma de mejorar la vida de personas de mayor edad con Alzheimer o demencia. Simplemente el cavar en la tierra reduce la agitación y ansiedad, indica Five Star Senior Living.



Otros beneficios incluyen mayor sentido de independencia y autoestima; además de la reducción del dolor y de la disminución de la necesidad del consumo de analgésicos. La fuerza y equilibrio mejorados, pueden reducir el riesgo de caídas, una memoria mejorada y la capacidad para reconectarse con días felices.

Para saber más acerca de Succulents Hope of Life visite: https://www.instagram.com/succulents_hopeoflife/