Livia Brito se muestra ejercitando sus glúteos con ligas y usando leggings azules

A través de sus historias de Instagram Livia Brito publicó dos videos en los que aparece en el gimnasio de su casa realizando unas rutinas para ejercitar sus glúteos usando ligas. Con ello aprovechó para promover los servicios de su pareja, el venezolano Mariano Martínez, quien trabaja como asesor en nutrición y entrenador personal.

La bella actriz cubana no descuida su faceta de modelo, y así lo deja ver en muchas de sus publicaciones de esa red social en las que modela prendas de la firma Alo Yoga. Uno de los mensajes que escribió junto a las fotos fue: “No importa cuántas veces lo intentes bebé, lo importante es nunca darte por vencido”. 🎾😘 View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes) View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes) View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

Livia ya tiene un nuevo proyecto televisivo: la novela “Mujer de nadie”, producida por Giselle González y en la que ella lleva el rol estelar. Tras una misa que se ofició con motivo del inicio de las grabaciones la actriz posó para una foto con Marcus Ornellas, su coestrella en el melodrama. View this post on Instagram A post shared by Mujer De Nadie (@lamujerdenadieof)

