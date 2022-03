En leggings negros Alicia Machado se muestra haciendo una rutina para ejercitar sus piernas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Foto: JC Olivera for National Hispanic Media Coalition / Getty Images

Desde que bajó de peso mientras participaba en el reality show “La casa de los famosos” Alicia Machado acude casi diariamente al gimnasio. A través de sus historias de Instagram ella complació a sus fans con un par de videos en los que aparece usando leggings negros y haciendo extenuantes rutinas de ejercicios para desarrollar sus piernas y glúteos.

La bella actriz venezolana comienza a trabajar desde muy temprano, y en otros clips se dejó ver mientras tomaba café, usando un vestido con profundo escote: “Buenos días ☀️ Sin café ☕️ no hay vida ! Positivos y optimismo siempre!” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial) View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

En su faceta de modelo Alicia lució espectacular al presumir varios de sus sexys atuendos, siempre usando gafas oscuras como accesorio. Y todo lo acompañó con otro de sus mensajes positivos: “¡Si quieres ser irremplazable, debes ser diferente! ✨🥰 Recuerda, el único momento en que las mujeres somos débiles, es cuando tenemos las uñas recién pintadas”. 💅🏻 View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

