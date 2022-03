AeroMobil crea el primer auto volador con cuatro plazas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La firma automotriz AeroMobil, especializada en desarrollar autos voladores, dio a conocer el segundo modelo de su segmento de auto volador, el AM NEXT, el cual tiene espacio para cuatro plazas. AM NEXT aprovecha la ingeniería innovadora de AM4.0, el primer automóvil volador de producción del mundo.

De acuerdo con AeroMobil, AM4.0 es un vehículo de lujo de 2 plazas: más que un superdeportivo y un avión ligero combinados, es una nueva especie de auto que comenzará a entregarse en 2024. Este modelo representa lo que podría ser el futuro de la industria automotriz no sólo en Estados Unidos, sino el mundo.

AM NEXT, que se lanzará en 2027, y será enfocado para el servicio de transporte aéreo de flotas. AM NEXT proporcionará importantes ahorros de tiempo en rutas regionales en el rango de 100 a 500 millas, las cuales son demasiado largas para conducir y demasiado cortas para volar.

AM NEXT proporcionará viajes sin complicaciones, ponderando la comodidad y conveniencia de un solo asiento de puerta a puerta. AeroMobil indicó que en este vehículo los pasajeros podrán trabajar desde la comodidad de su asiento, también podrán descansar, jugar o, simplemente, disfrutar de la vista.

La marca agregó, en un comunicado, que una empresa de consultoría de gestión la calculó el mercado total direccionable para el servicio de transporte compartido de AeroMobil en $70,000 millones de dólares anuales sólo en América del Norte.

De acuerdo con la compañía, el automóvil volador tiene importantes ventajas sobre otras soluciones de movilidad aérea avanzada. La tecnología de AeroMobil utiliza la infraestructura existente, pues hay disponibles más de 10,000 pistas de aterrizaje en Estados Unidos. Además se ajusta a la normativa automotriz y de aviación.

“El modelo comercial de AeroMobil es eficiente en términos de capital y gastos generales. La empresa diseña el hardware y el software, gestionará la experiencia del cliente a través de una aplicación de reserva de vuelos patentada. Las operaciones de fabricación y flota se subcontratan a especialistas líderes en estos campos”, indicó el comunicado.

“AM NEXT democratizará el mercado de viajes regionales. AeroMobil aprovechará la prueba de concepto de ingeniería y regulación de AM4.0, y su marca premium, en los viajes aéreos de mercado masivo de este modelo de servicio de llamadas”, indicó Patrick Hessel, director ejecutivo de AeroMobil.

