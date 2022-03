América Guinart, ex de Alejandro Fernández, estalla contra autora de ‘El Último Rey’ por difamarla

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde que salió el libro de “El Último Rey”, la biografía no autorizada de Don Vicente Fernández, la controversia no ha dejado de causar problemas a la Dinastía Fernández, quienes a pesar de sus acciones legales no han conseguido detener las habladurías sobre su padre, las cuáles se han dado por parte de la escritora argentina Olga Wornat, quien sólo ha señalado que sus fuentes son dichos de personas cercanas al intérprete, pero sin presentar pruebas fehacientes.

En esta ocasión, Wornat reveló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, ex pareja de Vicente Fernández Jr, que una de sus fuentes es alguien muy cercano a la Dinastía Fernández, y sin dar más detalles sobre la identidad de quien supuestamente emitió declaraciones para su libro, que la periodista refirió de manera abstracta a las ex esposas de Alejandro Fernández.

Declaración que no fue tomada nada bien por América Guinart, madre de los hijos mayores de ‘El Potrillo’, ya que por medio de sus historias de Instagram señaló que la única ex esposa de Alejandro Fernández es ella y nunca ha hablado sobre la familia Fernández con Olga Wornat.

“Yo hasta el día de hoy soy la única exesposa que Alejandro Fernández tiene. Esto es una difamación para mí. Yo no conozco a esta mujer. En mi vida la he visto”, expuso América Guinart en un mensaje que posteriormente borró de la mencionada red social.

Después de que lo publicó en sus redes sociales decidió bajarlo, pero algunos internautas lograron recuperar el post original, en el cual, la exesposa de Alejandro Fernández asegura que la Dinastía Fernández es la familia de sus hijos y por ende nunca haría nada para difamarlos.

“Que me diga de frente si alguna vez me entrevistó ¡Qué fácil es ponerte a hablar o escribir de la vida de los demás! A mí no me involucren ni me difamen en situaciones en las que nada he tenido que ver”, concluyó el contundente mensaje de quien fuera la esposa de uno de los hijos de Vicente Fernández.

Luego de borrar el citado mensaje, la misma América Guinart confesó que decidió eliminar su respuesta anterior en atención a que “no vale la pena darle importancia a quien no la merece”.

Además, agradeció a sus seguidores los mensajes de empatía que le escribieron, pues estos fueron los que la motivaron a borrar el post, ya que “la gente que te quiere y sabe quién eres, no necesita de aclaraciones”.

A pesar de que el matrimonio entre América Guinart y Alejandro Fernández terminó en 1998, ella convivió de manera cercana con la familia Fernández, especialmente con ‘El Charro de Huentitán’, con quien tiene algunas fotografías en redes sociales.

De hecho, tras el deceso de Chente, la ex de su hijo Alejandro no dudo en dedicarle un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual destacó que lo quiso como a un padre. Pues #AmericaGuinart aclara en la primera imagen cosas que se dice en el libro #ElUltimoRey . Después borra esta publicación, x q dice que se equivocó , q no tiene nada que aclarar 🤷🏻‍♀️ #VicenteFernández #AlejandroFernandez pic.twitter.com/zkh4clt398— JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) March 15, 2022

