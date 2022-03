Los mejores refrigeradores grandes para las familias numerosas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si estás buscando un refrigerador espacioso para guardar la comida de toda la semana para una familia numerosa o bebidas y refrigerios para el equipo de fútbol de tu hijo, encontrarás muchas opciones de gran tamaño a la venta.

“La tendencia es fabricar refrigeradores más altos y profundos para aumentar la capacidad y mantener un ancho común”, dice Larry Ciufo, ingeniero de pruebas de refrigeradores de CR.

Sin embargo, la mayoría de los refrigeradores no tienen toda la capacidad que prometen, según los datos que obtuvimos en CR al medir la capacidad neta de cientos de refrigeradores en nuestras pruebas. (Nosotros medimos el espacio de almacenamiento real de un refrigerador, estantes y todo, mientras que los fabricantes tratan a los refrigeradores como cajas vacías).

Podrás encontrar la capacidad neta total de cada modelo en nuestras calificaciones de refrigeradores si te desplazas hacia abajo hasta la sección de características y especificaciones en la página de producto del modelo. Y ten en cuenta que no querrás acabar con una factura de electricidad descomunal, así que también deberás prestar atención a la puntuación de eficiencia energética.

Lo más importante es el rendimiento. Durante las pruebas, equipamos cada refrigerador con termocuplas en una cámara con clima controlado y los monitoreamos durante un mes. Así recopilamos más de 5.4 millones de lecturas de temperatura que identifican puntos cálidos y fríos para determinar qué modelos mantendrán tus alimentos frescos por más tiempo. También tenemos en cuenta los datos de encuestas de miles de miembros de CR para analizar la confiabilidad y los niveles de satisfacción de la marca.

Todos esos datos, y más detalles, proporcionan a CR las tablas de calificación de refrigeradores y la puntuación general de cada modelo. Nuestras calificaciones están ordenadas por ancho para que puedas encontrar fácilmente el mejor refrigerador que se ajuste a tu cocina. Los anchos más comunes son 30, 33 y 36 pulgadas. Uno de los mejores refrigeradores grandes que probamos, un modelo integrado, se destaca por medir 42 pulgadas de ancho.

A continuación, los miembros de CR pueden leer las calificaciones y comentarios de los cinco mejores refrigeradores grandes de nuestras pruebas, clasificados por su puntuación general, con una selección para cada configuración de refrigerador (congelador superior, congelador inferior, puerta francesa, lateral y empotrado). Los modelos son de Café, GE, Kenmore, LG y Samsung. Para otras opciones de gran capacidad, consulta las calificaciones completas de refrigeradores de CR ordenadas por capacidad total útil.

5 refrigeradores de gran tamaño

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.