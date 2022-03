VIDEO: Aleida Núñez e Ivonne Montero reviven vieja rivalidad en plena conferencia de prensa y se dicen fuertes comentarios

El mundo del espectáculo una vez más está en medio del escándalo, pero esta vez no son Belinda ni Christian Nodal lo que dieron de qué hablar o Vicente Fernández, sino fue el turno de las actrices mexicanas, Aleida Núñez e Ivonne Montero, quienes se encuentran en medio de la polémica tras protagonizar algunas veladas agresiones en plena conferencia de prensa.

En el marco del estreno de una obra de teatro en México, Ivonne Montero fue cuestionada sobre las declaraciones que lanzó contra Aleida Núñez ahora que ambas protagonizarán una obra de teatro; la pregunta causó asombro en la cantante.

Sin embargo, frente a las cámaras de televisión, la actriz señaló que le pasaran los videos para recordar sus declaraciones. Además, alegó que el presunto mal entendido se originó por un mal manejo entre los organizadores del evento.

“En realidad todo lo que se vino gestando a raíz de un mal entendido, de un mal manejo de un evento donde había sido yo invitada. La verdad es que no hay y no tiene por qué afectar”

Ante ello, Aleida Núñez reiteró que las declaraciones de Ivonne Montero quedaron grabadas en video. Puso fin a la discusión al decir que respeta la trayectoria de su colega y no existe ningún tipo de rivalidad.

“Lo que sale en video se queda en video. Yo no había visto nada, la entrevista, me la hicieron llegar por parte de la oficina y en su momento si me extraño los comentarios. Ahí está el autor intelectual, él sabe lo que dijiste y todo lo que pasó… independientemente yo te quiero mucho a ti Ivonne y jamás criticaría tu carrera, respeto mucho como te has manejado y saben perfectamente, para los que no tiene conocimiento, que el motivo por el que inició esta discusión fue porque a mí por tercera vez me coronaron Reina del Mariachi”

ALEIDA NÚÑEZ