AMLO recomienda a Joe Biden poner “precio máximo” a la gasolina en EE.UU. para evitar abusos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recomendó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, fijar en su país un “precio máximo” a la gasolina y el gas para evitar que las empresas sigan cometiendo abusos a pesar de que los precios del barril del petróleo están a la baja en el mundo.

“¿Se acuerdan por qué nosotros no tenemos este problema? Porque producimos el petróleo y lo distribuimos o mejor dicho, procesamos la gasolina y Pemex distribuye el 90% de la gasolina, y nosotros tenemos más capacidad para control de estos energéticos que son estratégicos, allá no, pero si pueden ellos tener el control si establecen un precio máximo, lo que hicimos con el gas”, recomendó a Biden.

“¿Se acurdan cómo estaba lo del gas (en México)? Para arriba porque esto que él plantea cómo es posible que en una situación de crisis se queden, aprovechen para sacar ventajas a costa de los consumidores, lo que él mismo plantea”, señaló.

Tras leer un tuit que publicó Joe Biden el miércoles 16 de marzo, donde el presidente estadounidense critica que las compañías mantienen los precios altos de los combustibles, el mandatario mexicano insistió en su recomendación de fijar en Estados Unidos un tope a los precios en los combustibles.

“Él habla (Joe Biden) del precio, este es el precio de las gasolinas, del crudo, que está ya debajo de 100 dólares el barril, sin embargo su queja es de que la gasolina no baja, se suponía que si fuese libre mercado el mismo mercado se ajustaría a esto, bajaría el precio de la gasolina allá, sin embargo dice ‘las compañías de petróleo y gas no deberían de aumentar sus ganancias a expensas de los estadounidenses’”, leyó.

Oil prices are decreasing, gas prices should too.



Last time oil was $96 a barrel, gas was $3.62 a gallon. Now it’s $4.31.



Oil and gas companies shouldn’t pad their profits at the expense of hardworking Americans. pic.twitter.com/uLNGleWBly — President Biden (@POTUS) March 16, 2022

“Establecer precio máximo, nosotros no lo hacemos en el caso de las gasolinas porque los gasolineros se portan muy bien aquí, algunos, se acuerdan que cuando empezó este aumento en Estados Unidos, sobre todo las empresas transnacionales quisieron hacer con lo mismo de que hasta 30 pesos, algunas gasolineras, me acuerdo de Shell y de Oxxo, y demás pues ya no, ya entendieron que no es lo mismo, no es así de que voy a aprovechar y en vez de tener una ganancia razonable, porque Pemex les vende a un precio, y es un precio bajo porque estamos entregando un subsidio pero eso para beneficio de los consumidores, no para que se lo queden los distribuidores”, argumentó.

“Nada más era explicar esto, si se pueden tener precios máximos y aplicar la ley a los abusadores, a los ventajosos. Por encima del interés personal, por legítimo que sea, siempre debe estar el interés general, el interés de las mayorías, el interés del pueblo, eso fue lo que se trastocó con la imposición del modelo neoliberal, que se elevó a rango supremo el interés personal y el lucro y se subordinó el interés público, entonces ya no funciona ese modelo y ese fue el que nos llevó al fracaso en todo el mundo, hay que cambiarlo, pero hay que tomar la decisión”, precisó.

“Y lo que dice el presidente Biden es muy claro, ¿cómo si está bajando el crudo no baja la gasolina?. Allá se supone que no dan subsidio, que no interviene ese acuerdo al mercado, si nada más que eso no siempre funciona”, concluyó.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantener controlado el precio de la gasolina en México es porque se están “haciendo las cosas bien”.

“Para que vean que si estamos haciendo las cosas bien. Esto va con dedicatoria a nuestros adversarios, un abrazo fraterno a nuestros adversarios. Juárez decía “nuestro respeto a los reaccionarios” porque también son mexicanos. Mucho amor, mucho amor”, comentó.

El mandatario mexicano garantizó que México no cerrará su frontera con Estados Unidos para evitar que gente del país vecino llegue con sus vehículos a cargar gasolina.

“33.90 y nosotros 23 pesos (litro de gasolina en México), 22, si, más de 10 pesos más cara la gasolina en Estados Unidos y no vamos a cerrar la frontera, también lo informo, porque están llegando a cargar de los estados vecinos que son nuestros hermanos también, no vamos a cerrar la frontera y en la frontera no está a 22 pesos, está a 16 y 17 pesos nuestra gasolina”, aseguró.

Desde Palacio Nacional, el presidente tabasqueño aprovechó para señalar que en Europa, y en especial en España, los precios de la gasolina y el gas “están en los cielos” por lo que los diputados deberían de tomar medidas en defensa de sus pueblos para bajar los precios de los combustibles y poder controlar la inflación.

“En España lo mismo, ya ayer el presidente Sánchez está planteando ya la Unión Europea que, para eso deberían de estar los diputados para defender a sus pueblos, defender la economía de sus pueblos porque los precios del gas y de la gasolina en Europa están en los cielos, en España en particular ya tienen que tomar medidas para bajar los precios de estos combustibles pero además si no bajan los precios de estos combustibles no se va a poder controlar la inflación”, dijo.

