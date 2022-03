Bruno Rodriguez, el exjugador del PSG que pidió que le amputaran su pierna derecha por las lesiones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Bruno Rodriguez debutó en 1993 y tras pasar por varios clubes como el París Saint Germain, Rayo Vallecano, Lens, entre otros, se retiró en 2006 con 33 años de edad debido a una lesión en su tobillo derecho. Tras constantes operaciones, 16 años después el exdelantero francés asiste al hospital en silla de ruedas luego de que le tuvieran que amputar la pierna por las lesiones.

Rodriguez relató su historia con el diario L’Equipe en la que contó que tuvo hasta 12 intervenciones quirúrgicas y tuvieron que amputar luego de que una afección en su pierna derecha causó un tumor.

“Hace mes y medio tuvimos una última reunión con los médicos. Les pedí que cortaran. Al menos podré caminar normalmente con una prótesis, podré ser independiente. Te ponen una temporal, porque el muñón se inflama. Luego, después de año y medio, me pondrán la definitiva”.

Rodríguez estuvo 14 años en el fútbol profesional con los que estuvo hasta con 10 equipos de la Ligue 1 de Francia, pero las lesiones en el tobillo fueron bastantes recurrentes en las que hasta tuvo que jugar con la pierna inyectada de cortisona para aguantar el dolor.

Bruno Rodriguez tiene 49 años, y jugó en el PSG, Mónaco, Rayo Vallecano, entre otros.



“Cuando jugaba, tenía muchas torceduras de tobillo. Siempre quise jugar, tanto los pequeños como los grandes partidos. La cortisona que me inyectaron, se sabe, corroe el cartílago, y si no hay más cartílago, chirría por dentro. Nosotros, como futbolistas, no somos conscientes de las consecuencias”, relató el francés.

Bruno Rodrigues cuenta su historia como ejemplo a los jugadores jóvenes de lo que no debe de hacerse y no puede ocurrir en el deporte y espera que los deportistas en cualquier disciplina no lleguen a ser personas con discapacidades por decisiones como la de él.

“No culpo a nadie, pero no quiero pararme aquí. Prácticamente todos los jugadores se han quedado con las consecuencias de su carrera. Mi ejemplo debe servir al mundo del deporte. No queremos tener deportistas hoy que sean discapacitados después”, expresó.

El exdelantero de 49 años de edad contó cómo ha cambiado su vida y cómo antes de su decisión su esposa tenía que ayudarlo y que de seguir así “no habría durado mucho”.

“Me preparé psicológicamente junto a mi esposa. A mis hijos les costó un poco más, pero ahora me ven bien. Puedes decirte a ti mismo ‘joder, lo que era y en lo que me he convertido’, pero entre el dolor del miembro fantasma y poder caminar en un futuro, me arriesgo. O te rindes y te hundes, o sigues adelante. Y yo sigo adelante”, concluyó.

