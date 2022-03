Muere Gabriel Soto, tras ataque a balazos en la frontera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Se confirmó la muerte de Gabriel Soto, mejor conocido como el Tesoro de Sinaloa, tras un ataque a balazos ocurrido en Tijuana, en la frontera entre México y los Estados Unidos. Soto Gastélum es un cantante que se hizo famoso por sobrevivir a tres atentados del narcotráfico y que ahora llama más la atención, porque predijo su fallecimiento en el corrido “118 balazos”, incluso fue atinado sobre la ciudad donde ocurriría. Sus familiares, amigos y médicos que lo atendían dieron la noticia sobre su deceso, a través de las redes sociales, según medios mexicanos. “Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita, con puro ‘cuerno de chivo’ me tiraron de cerquita. 118 balazos ni Diosito me los quita”, dice parte de la letra de su narcocorrido, que se viralizó en internet cuando se informó sobre su muerte.

-Leer más: Foto: Exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco con líderes del CJNG

¿Qué le pasó a Gabriel Soto?

El 22 enero de este 2022 sufrió un atentado cuando se encontraba en un taller mecánico de la ciudad de Tijuana, en el estado mexicano de Baja California. Las lesiones eran muy graves, por lo que su familia decidió trasladarlo a un hospital neurológico de Guadalajara, Jalisco. Estuvo dos meses en estado crítico, hasta que su cuerpo ya no resistió y murió.

¿Si recibió 118 balazos?

La canción “118 balazos” fue grabada en colaboración con la agrupación musical Nueva Primicia. De acuerdo con la letra, el personaje fue víctima de tres agresiones, en las que recibe esa cantidad de disparos, los mismos que el Tesoro de Sinaloa a lo largo de su vida; los últimos de ellos en la ciudad de Tijuana, donde fue sorprendido por un grupo de sicarios.

Por el momento, las autoridades no han logrado establecer cuál fue el móvil del ataque, ni siquiera en los casos anteriores donde Gabriel Soto fue baleado se pudo comprobar si tenía nexos con los cárteles de la droga o cuáles fueron los motivos. Aquí parte de la letra del extraño corrido que narra la vida y muerte del Tesoro de Sinaloa, con la cantidad de disparos, armas y lugares exactos, como si algún vidente lo hubiera vaticinado.

“Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita

Con puro ‘cuerno de chivo’ me tiraron de cerquita

118 balazos ni Diosito me los quita.

La primera fue en mi casa, me quisieron secuestrar,

pero no dejé agarrarme, me empiezan a disparar

Fueron 28 balazos, me dieron uno nomás.

En la segunda ocasión, fue saliendo de cenar,

me tiraron de dos carros dos ráfagas de metralla

60 tiros de fuego, tres balazos me pegaban.

La tercera es la vencida, dice un dicho muy mentado,

me agarraron en Tijuana, con dos cuernos dispararon,

Ahí fueron 30 balazos, pero ninguno me pegaron.

Para proteger mi vida, Dios me cobija en sus brazos,

al Tesoro no han matado 118 balazos.

La virgen de Guadalupe me anda cuidando los pasos”.

-También te puede interesar:

· Video: Famoso de Televisa confiesa que capo lo invitó a su cártel, mencionó al CJNG y la Familia Michoacana

· Muertas o en la cárcel: el destino final de las novias del cártel que aterroriza la capital mexicana

· Hijas de capos del Cártel del Golfo disparan al aire en minifalda //Actriz porno revela extremos gustos sexuales de hijos del Chapo Guzmán