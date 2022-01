Gabriel Soto, el Tesoro de Sinaloa, predijo que lo balearían en una de sus canciones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El cantante mexicano de narcocorridos, Gabriel Soto, mejor conocido como “el Tesoro de Sinaloa”, predijo que lo balearían en una de sus canciones llamada “118 balazos”. Incluso, Soto acertó al señalar que el atentado ocurriría en la ciudad de Tijuana, en la frontera entre México y los Estados Unidos.

El video de “118 balazos” se hizo viral, tras el atentado contra el Tesoro de Sinaloa. Esta canción la grabó en una colaboración con la agrupación musical Nueva Primicia. Cabe recordar que Gabriel Soto fue baleado por sicarios del narcotráfico cuando se encontraba en un taller mecánico, de acuerdo con medios mexicanos.

De acuerdo con la letra de la canción, el personaje central fue víctima de tres agresiones, baleado con el famoso Avtomat Kalashnikova modelo 1947 o popularmente conocido por el acrónimo AK-47, el cual es un fusil de asalto soviético. Esta arma se relaciona con los cárteles de la droga que usan en cada uno de sus tiroteos. En México se le conoce como “cuerno de chivo”.

Los reportes más recientes sobre Gabriel Soto, el Tesoro de Sinaloa, indican que se encuentra en estado crítico, en un hospital de México.

“Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita

Con puro ‘cuerno de chivo’ me tiraron de cerquita

118 balazos ni Diosito me los quita.

La primera fue en mi casa, me quisieron secuestrar,

pero no dejé agarrarme, me empiezan a disparar

Fueron 28 balazos, me dieron uno nomás.

En la segunda ocasión, fue saliendo de cenar,

me tiraron de dos carros dos ráfagas de metralla

60 tiros de fuego, tres balazos me pegaban.

La tercera es la vencida, dice un dicho muy mentado,

me agarraron en Tijuana, con dos cuernos dispararon,

Ahí fueron 30 balazos, pero ninguno me pegaron.

Para proteger mi vida, Dios me cobija en sus brazos,

al Tesoro no han matado 118 balazos.

La virgen de Guadalupe me anda cuidando los pasos”.

