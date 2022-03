El Manchester City es nuevo club más rico de Europa seguido del Real Madrid

De acordo com estudos do Football Money League, o Manchester City é o clube mais rico do mundo pela primeira vez. Os clubes são classificados de acordo com a sua renda gerada pelo futebol, e a do City é de R$ 3,5 bilhões, dados da temporada 20/21.



