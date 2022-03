Bad Bunny anuncia su remolque en Airbnb y cualquiera lo podrá rentar si está en Miami

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Durante su World’s Hottest Tour 2022, la superestrella mundial Bad Bunny anunció su remolque en Airbnb y ahora “Anfitrión”, como le llama la app a las personas que alquilan sus propiedades. El icónico tráiler negro mate de 16 metros se puede rentar por cualquier persona que esté dispuesto a pagarlo para para pasar la noche, después de su último concierto con el que cerrará su gira en la ciudad de Miami.

Video de Hogwash Studios and Childe.

Por supuesto, la renta del remolque del reguetonero Bad Bunny incluye no solo la estadía que debe ser hecha en la app o el sitio website de Airbnb, sino también dos boletos para disfrutar de la última presentación del “El Último Tour del Mundo 2022.

Inspirado en el estilo colorido y vanguardista de Bad Bunny, este remolque sumergirá a los visitantes en su vibrante mundo para vivir la mejor experiencia del tour. Con una carrera que desafía magistralmente las normas culturales y acumula más de 9.100 millones de reproducciones en Spotify, el cantautor y actor puertorriqueño Bad Bunny sigue haciendo historia con su más reciente emprendimiento como Anfitrión de Airbnb.

Espacio interior del remolque de Bad Bunny. Foto: Christian Torres.

Después de hospedarse en varios Airbnb el año pasado, el artista que ha encabezado en varias ocasiones las listas de éxitos, se está convirtiendo en Anfitrión de Airbnb por primera vez, invitando a sus fans a rentar su remolque pasar una noche a bordo de su gran tráiler color negro mate, después de la última parada de su gira El Último Tour Del Mundo 2022 en Miami.

“Estar de gira me ha reconectado con mis fans y la energía que me dan durante cada show en cada ciudad que visitamos es increíble”, dijo el Bad Bunny. “Espero que al hospedarlos en mi tráiler pueda darles la oportunidad de sentir que están de gira conmigo. Este tráiler (remolque) ha jugado un papel tan importante en el concepto de mi gira y mi último álbum, que quiero compartir esta experiencia única con ellos”.

Bad Bunny en el dormitorio del remolque que renta en Airbnb. Foto: Eric Rojas.

El remolque diseñado por West Coast Customs con llamas cromadas, parrilla, luces personalizadas y todos los interiores de cuero, está inspirada en el papel protagonista que han jugado los tráilers en el éxito musical de Bad Bunny, que incluye uno en la portada de su último álbum y otro que ocupa un lugar central durante la secuencia de apertura en sus shows de la gira.

El remolque ofrecerá una mirada al interior de un espacio profundamente personal del artista, inspirado en algunos de sus videos musicales más populares, incluido un dormitorio decorado con motivos florales como “Yo Perrero Sola” y otros espacios con guiños a “La Noche de Anoche, ” y “Si veo a tu mamá”.

Bad Bunny abrirá las puertas de su gran remolque para tres estadías individuales de una noche: 6, 7 y 8 de abril para dos invitados, cada uno a $91 dólares por noche. Un guiño a su récord de 9.1 mil millones de reproducciones en Spotify durante 2021. Los invitados tendrán la oportunidad de sus vidas al poder experimentar un espacio que explora el pasado, presente y futuro de Bad Bunny, tanto dentro como fuera del escenario.

El pago también incluye boletos VIP para su presentación en Miami (viaje y alojamiento no incluidos) y un saludo virtual del propio Bad Bunny a su llegada. Una muestra de la cultura puertorriqueña de Benito y sus raíces familiares, incluida una cocina diseñada para hacerte sentir como si estuvieras en la isla del encanto. Una sesión de fotos con el remolque para vivir fantasías de superestrella. Un recorrido por los lugares favoritos de Bad Bunny en Miami.

Desafortunadamente, Bad Bunny no podrá recibir a los invitados en persona, pero al momento de tu llegada, tendrás un saludo virtual grabado por él mismo. Para honrar a la comunidad puertorriqueña, Airbnb hará una donación única a la Fundación Good Bunny, que trabaja para mejorar la calidad de vida de la juventud puertorriqueña a través del apoyo a iniciativas juveniles deportivas y artísticas. View this post on Instagram A post shared by Diosanny Rodriguez (@diosablue307)

Aquellos que deseen quedarse en el impresionante remolque de Bad Bunny deben tener en cuenta que, para esta estadía, requieren seguir las reglas y pautas locales, estatales y federales aplicables. Así como las prácticas de seguridad COVID-19 de Airbnb. View this post on Instagram A post shared by @badbunnypr

