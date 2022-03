¡Sorprendente! Así luce hoy Lizzy Caplan, actriz que dio vida a “Janis Ian” en Mean Girls

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cinta “Mean Girls” (2004) se volvió en un clásico del cine en la década de los 2000 gracias a sus icónicas frases y personajes que cautivaron a millones de personas alrededor del mundo. Dentro de la lista de personajes dentro de la historia destacó ‘Janis Ian’ el cual fue interpretado por Lizzy Caplan.

Recordemos que ‘Janis Ian’ fue una pieza clave dentro del desarrollo de la historia, ya que fungió como amiga de Cady Heron (Lindsay Lohan) y el cerebro detrás de la venganza contra Regina George (Rachel McAdams). Pero… ¿qué pasó con la actriz tras su éxito en la cinta? Aquí te lo contamos.

Detrás de este icónico personaje se encuentra la actriz Elizabeth Caplan, mejor conocida como Lizzy, quien desde temprana edad comenzó a tomar clases de drama y comedia mientras estudiaba en Alexander Hamilton High School.

Durante sus años de formación actoral, la joven participó en obras de teatro como “Mucho ruido y pocas nueces”, lo que más tarde le valdría como boleto de acceso para la televisión con la serie “Freaks and Geeks, donde compartió créditos con James Franco.

Cabe recalcar que antes de que su oportunidad en la pantalla grande llegara, apareció en diversas series entre ellas en Smallville y Once and Again. Fue en el año 2004 cuando Lizzy Caplan obtuvo el papel de ‘Janis Ian’ para la cinta protagonizada por Lindsay Lohan.

Fue tanto el éxito que amasó dicha película, que la famosa de 39 años aseguró papeles en diversas producciones, incluyendo las series: “The Pitts”, “Tru Calling” y “Related”; no obstante, esta última fue cancelada tras estrenarse la primera temporada. View this post on Instagram A post shared by Fanpage (@love_lizzy_caplan)

Al día de hoy, Lizzy Caplan ha tenido apariciones especiales en varios proyectos, dentro de los que destacan: Guerra Mundial Z, 127 horas, Bachelorette, The Interview, The Night Before, Aliados y Extinction, por mencionar algunos.

