Alejandra Guzmán es acusada de despedir a todos los integrantes de su banda de forma injustificada

Alejandra Guzmán vuelve a dar de qué hablar, esta vez debido a que habría despedido a todos los integrantes de la banda con la que trabajó por más de 20 años.

Ahora que la rockera está a punto de iniciar su gira “Perrísimas” junto a Paulina Rubio se ha mostrado entusiasmada y más preparada que nunca para dejarlo todo sobre el escenario, por lo que incluso requirió el apoyo de nuevos músicos que la acompañarán en esta nueva etapa de su carrera.

Dicha información fue confirmada gracias a una publicación de Instagram que realizó el equipo de representación de la cantante, en donde se le ve ensayando junto a su nueva banda.

Asimismo, acompañaron la imagen con el mensaje: “Hard at work, rehearsing. New band, new music, new crew! This is going to be exciting! (Trabajando duro, ensayando. ¡Nueva banda, nueva música, nuevo equipo! ¡Esto va a ser emocionante!)”.

Aunque hasta el momento Alejandra Guzmán no se ha pronunciado al respecto, se ha dado a conocer que habría despedido de manera injustificada a todos los músicos que trabajaron para ella por más de 20 años debido a que ocuparán al equipo de trabajo de “La Chica Dorada” para la gira que arranca el próximo 15 de abril y que recorrerá 20 ciudades de Estados Unidos.

Fue exactamente en el programa ‘Chisme No Like’, en donde Javier Ceriani y Elisa Beristain expusieron que la hija de Silvia Pinal dejó sin trabajo a su staff mexicano para trabajar únicamente con la banda de Paulina Rubio formada por músicos de Estados Unidos y otras nacionalidades.

Pero eso no ha sido todo, ya que según lo explicó el periodista Javier Ceriani, los extrabajadores de la rockera están planeando interponer una demanda colectiva por despidos injustificados, por lo que tendría nuevo problema en puerta que tendrá que resolver nuevamente ante los tribunales.

“Se van a juntar para demanda colectiva contra la rockera. Van a demandar a Alejandra Guzmán por despidos injustificados. La banda de Alejandra Guzmán está enojadísima” comentó el presentador.

