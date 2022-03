Las escuelas chárter, una opción para estudiantes que optan por lugares de enseñanza más pequeños

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

California es el segundo estado que comenzó a crear escuelas chárter en 1992 con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante métodos de enseñanza diferentes e innovadores.

Todas las escuelas chárter—o autónomas—son escuelas públicas gratuitas, abiertas a todos los estudiantes, independientemente de su código postal, indica la National Alliance for Public Charter Schools.

El modelo de escuela chárter empodera a los maestros para brindar instrucción innovadora y de alta calidad y les da la autonomía para diseñar un salón de clases que se adapte a las necesidades de sus estudiantes.

En California hay 1,300 escuelas chárter sirviendo aproximadamente 700,000 estudiantes. Del total, hay 280 escuelas chárter—51 afiliadas y 229 independientes—bajo la jurisdicción del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el segundo distrito escolar más grande de la nación. Estas sirven a más de 138,000 estudiantes del kínder al grado 12. En su página web, el LAUSD indica que considera a las escuelas chárter como parte integral de las ofertas del Distrito y una oportunidad para enseñar tanto a los estudiantes como a los educadores.

Hay dos tipos de escuelas chárter en el distrito: “Conversion” (conversión) y “Start-up” (primerizas).

Las escuelas chárter de conversión son escuelas del distrito existentes que se convierten en chárter. Las escuelas Start-up son las que se crean desde cero por cualquier miembro del público: educadores, padres, fundaciones y demás.

El LAUSD indica que las escuelas chárter no pueden ser una conversión de una escuela privada, no deben ser sectarias, no pueden discriminar, no pueden cobrar matrícula, deben lograr un equilibrio racial y étnico que refleje la población del Distrito y no pueden obligar a los estudiantes a asistir ni a los maestros a ser empleados.

Cuando se aprueba una escuela chárter en Los Ángeles, el LAUSD otorga una carta de hasta cinco años para que funcione como escuela oficial. Las escuelas chárter están abiertas a cualquier niño que resida en el Estado de California y desee asistir. Si el número de estudiantes excede la capacidad de la escuela chárter, esta determina la admisión en base a una lotería.

Ayudando durante la pandemia

La California Charter Schools Association (CCSA), indicó en su más reciente reporte que sus estudiantes enfrentan muchos desafíos de aprendizaje durante la pandemia del covid-19. Los largos períodos fuera de la escuela disminuyeron su bienestar socioemocional causando estrés y depresión en algunos estudiantes.

Esto llevó a que el 93% de las escuelas públicas chárter utilizaran algunos de sus fondos de ayuda por el covid-19 para realizar “nuevas inversiones significativas” en sus apoyos socioemocionales y de salud mental, según datos del Departamento de Salud Pública de California (CDPH).

El reporte “Are the Kids OK?” (¿Están bien los niños?) indicó que para evitar problemas a largo plazo tanto físicos como mentales, como presión arterial alta y un sistema inmunitario deteriorado, las escuelas chárter buscaron información y han estado ofreciendo programas y estrategias para apoyar a los estudiantes y sus familias.

Las escuelas chárter son mejor opción

La National Alliance for Public Charter Schools reveló estudios que demuestran que los niños que asisten a escuelas chárter de alto rendimiento pueden aumentar significativamente el rendimiento de los estudiantes urbanos pobres incluyendo la posibilidad del embarazo en la adolescencia.

También demostró que los estudiantes que asisten a escuelas chárter de alto rendimiento por cuatro años o más sobresalen en matemáticas y lectura y tienen más probabilidades de asistir a la universidad.

Adicionalmente la CCSA reveló que De los casi 90,000 directores de las escuelas públicas en Estados Unidos, el 80 % son blancos, el 10 % negros y el 7 % latinos, en comparación con casi la mitad de la población estudiantil que se identifica como persona de color. En California, el 60% de los estudiantes de escuelas públicas son latinos o afroamericanos, mientras que solo el 22% de los maestros comparten ese origen.

Las escuelas chárter se están enfocando en estos números y asegurándose de que los estudiantes estén expuestos a un líder que se vea como ellos, principalmente en las escuelas de bajos recursos.

Los padres interesados en involucrarse en las escuelas chárter pueden obtener más información en: https://www.ccsa.org/get-involved