Celine Dion a sus 54 años sigue impactando al mundo con su talento

Celine Dion nació el 30 de marzo de 1968 en Quebec, Canadá, y es la menor de 14 hijos en una familia pobre. Siempre tuvo inclinaciones musicales y sus padres tenían un pequeño piano bar llamado Le Vieux Baril. Naturalmente talentosa en la música desde una edad temprana, hizo su primera aparición pública en 1973 a la edad de cinco años, cantando en la boda de su hermano.

Con el tiempo, comenzó a actuar con sus hermanos en el bar de sus padres y alimentó el sueño de triunfar algún día como cantante famosa.

Compitió en el Festival Mundial de la Canción Popular de Yamaha de 1982 en Tokio, Japón, donde ganó el premio a “Mejor intérprete” y la medalla de oro a “Mejor canción”. Después de esto, su popularidad también comenzó a extenderse a otras partes del mundo.

Después de haber cantado solo en francés todo este tiempo, aprendió inglés y lanzó su álbum debut en este idioma, ‘Unison’ en 1990 en Norteamérica; el álbum fue lanzado al año siguiente en el resto del mundo.

En 1997, sacó el álbum ‘Let’s Talk About Love’, que incluía la balada romántica ‘My Heart Will Go On’, que fue utilizada en la película ‘Titanic’, y se convirtió en la firma de Dion.

Con los años, la cantante logró conquistarse en un millón de personas en todo el mundo, en el 2022 anunció un contrato de 600 espectáculos por tres años para aparecer cinco noches a la semana en un gran espectáculo de entretenimiento, ‘A New Day…’ en The Colosseum en Caesars Palace, Las Vegas. El primer espectáculo se estrenó el 25 de marzo de 2003 en un estadio de 4.000 asientos. View this post on Instagram A post shared by Céline Dion (@celinedion)

Es ganadora de cinco premios Grammy, incluido Álbum del año por ‘Falling Into You’ y Grabación del año por ‘My Heart Will Go On’. En 2004, recibió el premio Chopard Diamond en los World Music Awards por convertirse en la artista femenina con más ventas de todos los tiempos.

Se casó con su manager, Rene Angelil, el 17 de diciembre de 1994. La pareja tiene tres hijos. Últimamente, se ha mantenido alejada del mundo del espectáculo para cuidar a su esposo, que sufre de cáncer.

