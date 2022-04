Cuauhtémoc Blanco lanzó un dardo a la Selección Mexicana: “No hay líderes”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Al conocerse los emparejamientos de México para el Mundial de Qatar 2022, el excapitán del América, Cuauhtémoc Blanco, se mostró optimista con lo que será la participación mexicana aunque aseguró que carecen de liderazgo en el plantel.

En una entrevista con Fox Sports México, el actual Gobernador de Morelos no ve líderes en el equipo y tampoco cree que hay buena comunicación entre ellos. “No hay líderes, aunque les duela a mis compañeros. Yo siempre lo he dicho. Falta mucha comunicación, desde arriba, portero, defensa central, medios, delanteros, tratar de tener mucha comunicación. Todos podemos ser líderes pero hay que tener personalidad”, comentó.

“Recuerdo cuando Manuel Lapuente me dice en una Copa América ‘oye te toca marcar a Roberto Carlos’, pues órale a donde tope y no me hizo nada. Íbamos y regresábamos. Será muy Roberto Carlos, pero yo también tengo personalidad y soy Cuauhtémoc Blanco”, comentó acerca del liderazgo que hay que tener en la selección.

Cuauhtémoc Blanco saluda a Guillermo Ochoa en el partido vs. Uruguay en Sudáfrica 2010. (Foto: Getty Images)

No hay que tener miedo a los rivales

México se enfrentará a una de las potencias mundiales y una de las selecciones que más le ha causado problemas, como es el caso de Argentina. Sobre este tema, ‘Cuau’ habló sobre la motivación que hay que tener al enfrentar a estas selecciones y sobre la calidad que tiene el Tri.

“Cuando llegamos a la selección nos motivamos. Ojalá y los chavos se pongan las pilas, la calidad la hay, está Chucky, Herrera, Lainez, hay buenos jugadores. El talento lo hay, hay que tener pantalones ahí y mostrar carácter y jugar de tú a tú al que sea. Todos decían ‘ojalá no nos toque Brasil’, pues el que nos toque. De todos modos si pasas a lo mejor te los puedes encontrar, porque les vamos a tener miedo”, señaló.

“Hasta las eliminatorias hoy por hoy se te complican. Con todo respeto sí ha crecido Canadá y Estados Unidos, pero los demás equipos no andan bien. No hay que poner pretextos. La altura también afecta a los europeos, pero hay que tener mentalidad. Yo cuando venía de España no me importaba la altura, al contrario me motivaba porque estaba en mi país, porque iba a representar a la Selección Mexicana”, agregó Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco participó en los mundiales de Francia 1998, Corea & Japón 2022 y Sudáfrica 2010, donde anoto 1 gol en cada una de las ediciones donde participo.

Chicharito cae en el desprecio de Cuauhtémoc Blanco: Javier Hernández se queda sin aliados para Qatar 2022