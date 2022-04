Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Es importante que no te dejes manipular por nadie, toma tus propias decisiones y no permitas que tus planes se vean afectados por las decisiones de otras personas. Se avecinan cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de una persona que te va a ayudar a corregir muchos de tus defectos.

No te preocupes por quien se va sin razón, preocúpate por las personas que te rodean y no atiendes como se debe. Es probable que vengas oportunidades de mejorar en el trabajo o nuevos proyectos que tienen que ver con un negocio. En cuestiones familiares lleva la fiesta en paz y no hagas tormentas en vasos de agua. Te viene un ingreso extra y oportunidad de iniciar tu propio negocio. Aguas con cuestiones de lesiones o fractura pues estarás expuesto o expuesta a meterte en un shingazo.

Cambios importantes en tu vida que se refieren a movimientos en tus sentimientos y forma de ver la vida, comenzará a entrar en una etapa muy perra en que te sentirás libre de tanta shingadera que te había detenido en tu paso. Es momento que la vida te sorprenda y tú estás listo o lista para ser feliz. Date la oportunidad de conocer más a esa amistad que comenzará a mostrar cierto interés por ti, no pierdes nada y con el tiempo ganarás mucho.

VIRGO

Podrías entrar en conflicto con tu yo interno y arrepentirte de ciertas cosas que has realizado, ni pedo la vida sigue, ten presente que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con las shingadas ganas.

Es necesario que te propongas esa meta que has visualizado y enfocado en los últimos meses, hay shingos de enviada a tu alrededor por parte de amistades y podrían robarte tus ideas. Despójate de toda esa shingadera que te estorba y no te deja avanzar, deja de pensar en el shingado pasado y en lo que no se pudo llevar a cabo. Algunas ocasiones le das mucha importancia a cuestiones que no las tienen y ahí pierdes tu tiempo pudiéndolo aprovechar en cuestiones que te dejen algo de provecho o te hagan mejor persona.

Amores del pasado empiezan a quedar en el olvido y tus energías y tiempo se comienzan a concentrar en otras nuevas personas que han llegado a tu vida. No descuides tu alimentación ni ejercicio pues podrías subir rápidamente de peso. Cuida mucho la parte que tienes que ver con relaciones de amistades y familia pues en estos días estarás en un ciclo algo cul#ero, podrías decir cosas por decir y dañar a personas que realmente son importantes para ti.

LIBRA

No dejes que las cosas se muevan solas tu comienza a trabajar en ellas pues ahí está la clave para que tus sueños se materialicen. Te invitarán a un viaje o se dará la oportunidad de planear uno, recuerda que eres de los signos que más les gusta explorar, hazlo te va a ayudar mucho a encontrarte a ti mismo.

Momento de iniciar de cero, ten cuidado con trámite pues no es buen tiempo para llevarlos a cabo. Te llevarás una gran sorpresa con el chisme que te contará una amistad. En el terreno de los dineros ten cuidado con gastar en cosas que no te dejan nada de provecho, viene una racha complicada en lo económico.

Amistad tendrá problemas con su pareja. Si tiene ya una relación y las cosas se han tornado algo complicadas toma un respiro antes de tomar cualquier decisión equivocado, piensa en frio y no tomes decisiones cuando estés molesto o molestas pues podrías terminar regándola bien gacho.

ESCORPION

Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado, hazlo sin miedo, pero que sea para cerrar ese ciclo que no te ha dejado continuar y avanzar, en la medida que aprendas a perdonar errores y fallas será en la medida en que encuentres la shingada paz que te ha hecho falto.

Ten presente que las oportunidades no regresan pronto, ponte las pilas para alcanzar tus metas y objetivos y los lograrás. No compliques las cosas, date la oportunidad de conocer ambas partes antes de creer lo que llega a tus oídos. Es importante que pienses mucho en lo que esperas de las demás personas, no des sin esperar nada a cambio sobre todo si tienes pareja, pues podrías acostumbrarte a ser siempre quien dé más al punto que un día te canses y mandes todo a la shingada, se requiere reciprocidad en las relaciones para que funcionen.

Esas cuestiones que te negabas a creer de una persona que es muy importante para ti resultarán más que ciertas, ni te sientas mal, ya la vida se encargará de poner todo en su lugar y darle a cada uno lo que merece. Podrías tener sueños premonitorios que te revelarán grandes cosas, pon mucha atención pues preguntas que te has formulado empezarán a tener respuesta.

ARIES

Cambios en el amor se visualizan, la llegada de una persona de piel blanca que te hará cambiar de opinión. Ten mucho cuidado en lo que deseas pues el universo podría ponértelo frente a ti.

Es probable que te enteres de chismes en tu contra en estos días y vienen por parte de una amistad o persona muy querida, recuerda que quienes deben permanecer en tu vida son esas personas que te ayudan a mejorar, no te perjudican y te apoyan, personas cul**eras donde quiera. No les sigas el juego. No te quejes si subes de peso pues nadie es culpable más que tú, ponte las pilas en la alimentación y verás rápido los resultados. Estarás envuelto en cuestiones sentimentales pues comenzarás a sentir un shingo de atracción por dos personas al punto de confundirte y no saber qué camino seguir.

Te viene oportunidad de un negocio y una salida con amistades de jarra, ten cuidado con tomar de más pues podrías terminar aflojando las nachas a personas desconocidas. Momento de que pienses en ti y te despabiles y sobre todo que te des cuenta de que solo tienes una vida para vivir, disfrutar y ser feliz.

TAURO

Cuídate de robos y perdición de objetos pues podrían presentarse en este fin de semana. Nuevos amores se consolidan entre ellos uno que llegará mediante una red social. Amistad te buscará pa pedirte el consejo o darte un chisme. Ten mucho cuidado con cambios en lo laboral que no te van a beneficiar mucho sobre todo con cuestiones de horarios.

Deja ya de estar pensando en cosas que no son o quizás nunca sucedan, pon los pies en la tierra y dedícate a tu presente o de lo contrario solo dejarás pasar la vida. Ya no te culpes por errores que no cometiste y no son tuyos, date la oportunidad de meditar y de perdonarte cualquier falla que hayas cometido, se te da mucho el flagelarte y hacerte daño. Ponte ya las pilas y no caigas más en pend#ejadas que solo te dejen como él o la débil, tienes todo pa tener a quien se te de tu regalada gana pero te atontas mucho al esperar que las personas sean como tú.

Déjate de martirizar, ya no te culpes por errores que no te corresponden. Viene un cambio muy importante que te va a hacer valorar a esas personas que te rodean. Cuidado con invertir dinero de más en cuestiones que no sabes si te dejarán algo de provecho.

GÉMINIS

No trates de ocultar tus sentimientos con quien te muestra los suyos, aprende a ser más abierto en ese sentido. Oportunidad de un viaje y te van a cancelar una salida o juntación con amistades. Ponte las pilas pues solo así lograrás concretar tus metas y esfuerzos, es posible que andes algo pensativo sobre cierta persona que días te muestra interés hacia ti y otros días se aleja.

Tu buen carácter será el arma perfecta para lograr lo que has traído en mente, no te limites en nada de hoy en adelante y aprende a disfrutar cada cosa que la vida te pone a tu paso, tu valentía y fuerza de voluntad te llevarán por un camino bastante bueno en el cual aprenderás a dominar tus sentimientos, se les será difícil volver a engañarte pues has aprendido un shingos de los golpes y traiciones de tu pasado. La vida es muy corta y ésta te llenará de oportunidades en muchas áreas, sin embargo, deberás de ser muy inteligente pues habrá personas muy envidiosas, ten cuidado con problemas respiratorios pues estarán a la orden del día.

El karma se hará presente y en poco tiempo comenzarás a pagar cada error que cometiste en tu pasado. Es probable que te lleguen las tristezas al recordar a quien se fue o ya no está a tu lado.

CÁNCER

No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución. Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja pues vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca.

No seas tan duro o dura con quienes te rodean o te costará mucho trabajo disculparte si te hacen mala cara. Hay un negocio que has traído en mente y que nomás no se ha logrado consolidar, estas en una etapa muy perra en la cual si te pones las pilas harás algo bueno que te dejará grandes ganancias. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa.

No vivas en eso ni dependas de esas actitudes, tu sigue tu vida y si sale alguien más en el camino date la oportunidad, recuerda que no estas para perder el tiempo ni puedes estar esperanzado o esperanzada a que a esa persona se le inche para que dé el primer paso. Puedes darlo tú y si te rechaza al menos ya nos seguirás ahí perdiendo el tiempo. Siempre bien cul#ero con quien quiere fregarte, siempre con la actitud al 100 no te dejas de nadie y no ha existido la persona que logra manipularte o hacerte sentir mal. Ten cuidado con cambios de humor pues podrías lastimar con tus palabras a un familiar.

PISCIS

No te permitas caer ni tropezar una vez más, aprende a ver la vida de manera distinta y si te caes levántate con más fuerza. Algunas ocasiones caes en situaciones muy absurdas que lejos de beneficiarte solo te atoran en el camino. Cuídate de trámites o pagos podrías chingar tu buró de crédito.

Si tienes problemas en el trabajo, dedícate a lo tuyo tu superior reconocerá tu esfuerzo. Una fiesta se aproxima, necesitas echarle shingazos a la dieta, podrías subir de peso en estos días. Un viaje que has traído en mente se cancela debido a falta de presupuesto y de interés por parte de otras personas. No tengas miedo de enfrentar el presente y con tu mejor cara pues te llenarás de muchas satisfacciones que te ayudarán a seguir creciendo en el área que quieras y más desees.

Si tienes pareja planeen un viaje junto, eso ayudará un shingo a mejorar la relación. Cuídate de infecciones estomacales y de anginas. Bájale a refrescos y harinas, mucha de tu gordura es por retención de líquidos e inflamación. Amor a distancia se visualiza. Si tienes una relación no descuides a tu pareja por andar de nalga pronta, das entrada a personas que tienen otro tipo de interés hacia ti y después ya no sabes cómo quitártelos de encima.

ACUARIO

Vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien inche bipolar, aprende a controlarte más y no desquitar tus enojar y errores con personas que ni la deben ni la temen. Te cuesta mucho trabajo olvidar a las personas y por eso muchas veces terminas sufriendo, recuerda que nadie es externo y que todo principio tiene un final, disfruta el momento que tenga que durar.

Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con nuevos proyectos con otras personas, podrían traicionarte. No confíes tan pronto en quien llega a tu vida o solo te expondrás a que solo te ultrajen la caricia, no aflojes tan rápido pues se pierde el encanto de la conquista y el cortejo y así jamás lograrás consolidar una relación, si lo que buscas es diversión y cero compromisos pues comete al mundo y que te valgan las habladurías de la gente que al fin que ni te mantienen ni nada.

Las relaciones en la familia mejorarán y la llegada de un dinerito extra te caerá de perlas. Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el shingado veneno para shingarte.

CAPRICORNIO

Cuida mucho tu parte emocional podrías estar en un tono algo achicopalado o achicopalada por problemas que andas cargando desde hace tiempo. Te preocupas mucho por el futuro y aún no sabes si estarás en él. Busca a esa amistad con la que no terminaste bien, deja tu orgullo y rencores atrás y decídete arreglar todas esas situaciones que quedaron pendientes e inconclusas.

Una amistad se enfermará. Viene una separación o pérdida de persona de tu vida. Ve tras tus sueños y metas y no permitas que nadie te detenga en ello. Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa. Si tienes pareja ten cuidado con cuestiones familiares pues vienen algunos desacuerdos. Te visitará amistad. Te enterarás de que hubo una peda o fiesta y no fuiste requerido o requerida. Posibilidades de realizar un viaje en próximas fechas. Si tienes pareja hay muchas posibilidades de que ciertas cuestiones del pasado afecten su relación. No caigas en cuestiones pasadas que solo te han shingado y mermado la existencia.

Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo, llévala tranquis no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones.

SAGITARIO

Cambios en estado de ánimo de familiar que te afectarán a ti, andará muy bipolar. Cambios importantes en cuestión de amistades, ten presente que no eres monedita de oro y no puedes caerle bien a todo mundo, quien se quiera quedar es bienvenido en tu vida quien no, que se quite de la shingada puerta y no estorbe en la entrada.

Cambios de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos. Si tu relación ha estado algo confusa y seca, ponle más ganas, recuerda que también requiere mantenimiento, quita de ella lo que la shingue y aprende a salir a nuevos lugares con tu pareja, la relación ha pasado a la costumbre y monotonía. Tus sueños te revelarán grandes cosas y situaciones, no te compliques tanto la vida y vive cada hora que tienes, sueles atender cuestiones que no te dejan nada y dar tu tiempo a quien no te da ni un segundo de atención. Piensa bien la decisión que vas a tomar o podrías cometer ciertos errores que repercutirán en tu futuro.

Sentirás deseos de regresar el tiempo y vivir momentos que te hicieron feliz, dale vuelta a la página no vivas ya de eso, tienes todo para ser feliz. Aprende a vivir en soledad y a disfrutar los momentos propios. Una amistad podría ser víctima de robo o de asalto en estos días.