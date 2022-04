Cuatro niños mueren acribillados por fuerzas gubernamentales en Siria al salir de la escuela

Cuatro niños murieron este lunes en un bombardeo de las fuerzas del régimen sirio en la región de Idlib cuando volvían de la escuela en la localidad de Maarat al-Naasan, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH). De acuerdo con la ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, Rusia no había lanzado ningún bombardeo en la región en lo que va de mes y su última acción área se había producido hace una semana contra Maarat al-Naasan.

Los denominados Cascos Blancos, un grupo de rescatistas que opera en las áreas de Siria en manos de la oposición, indicaron en su cuenta de Twitter que habían recuperado los cuerpos de los cuatro menores y los han entregado a sus familias para ser enterrados. Esta organización sí señala a un bombardeo ruso. Los niños fallecieron a causa de disparos de artillería efectuados por “las fuerzas del régimen y Rusia” cuando volvían de la escuela en esta localidad ubicada en el noreste de Idlib, de acuerdo con la organización de socorro.

Moscú, que desde 2015 interviene en el conflicto sirio a favor de Al Asad, no ha desarrollado actividades militares de envergadura en Idlib desde el inicio de la guerra en Ucrania hace alrededor de un mes y medio. Imágenes tomadas por un corresponsal de la AFP en el lugar muestran tres pequeños cuerpos de niños en bolsas de plástico negro, puestos en una camioneta antes de ser enterrados en un cementerio de Maarat al-Naasan. El cuarto menor sucumbió más tarde a sus heridas.

They lost their lives, lost their smile, lost their school seats too. Four children passed away after being targeted by artillery shelling by the Syrian regime forces when they left school at noon today, Monday 04/04/2022 in the town of Maarat al-Naasan in Idlib countryside. pic.twitter.com/lu1JYwjkz3

— حسن – Hasan Jneed (@Hasan_Jneed) April 4, 2022