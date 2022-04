Karen Bass le apuesta a la prevención en su plan contra el crimen

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este lunes la congresista de California y candidata para alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass presentó su plan de prevención de delitos que establecerá si gana el puesto.

Bass dejó claro que la seguridad pública es una prioridad en la ciudad, pero también la prevención. Ella dijo que crear asociaciones con entidades ya existentes y encontrar alternativas para los más necesitados son algunas de las soluciones para prevenir delitos y violencia a futuro.

Indicó que los políticos rara vez hablan acerca de la prevención porque cuando es momento de postularse es difícil que ganen con esas promesas.

“Es mucho más fácil decir yo apruebo la ley X que dice que si cometes este delito, algo te va a suceder. Eso es mucho más atractivo cuando estás postulándote para un puesto, en lugar de decir, ‘evité que sucediera algo’”, aseveró la candidata. “Creo que especialmente cuando se trata de la comunidad negra y latina, la única estrategia en la que la gente quiere invertir es una estrategia de aplicación de la ley y no en una estrategia de prevención”.

De ganar la alcaldía, Bass dijo que exigirá la creación de una Oficina de Seguridad Comunitaria la cual se encargará de llevar investigadores y expertos por toda la ciudad durante un año; el objetivo es tener una visión de qué es lo que necesita cada área porque cada vecindario tiene diferente necesidad.

“Algunos vecindarios necesitan una gran presencia policial y algunos vecindarios necesitan inversión en programas extracurriculares para sentirse seguros porque quita a algunos niños de la calle”, indicó Bass. “Quiero reunir a todos los departamentos de la ciudad que tocan el tema como el departamento de planificación, la Autoridad de Vivienda, el departamento de empoderamiento de vecindarios, obras públicas, saneamiento, todos los que se relacionan con cómo mantener los vecindarios seguros”.

Mejorando programas existentes

Bass dijo que ha habido un aumento de violencia relacionado con las pandillas principalmente en las comunidades negras y latinas. Para reducir este problema ella recomienda que programas como el que fue creado en el 2007 por la ciudad de Los Ángeles llamado Reducción de Pandillas y Desarrollo Juvenil (GRYD) sea evaluado para regresarlo a su enfoque principal y con mejores incentivos para el liderazgo.

El programa GRYD en parte está liderado por trabajadores de intervención comunitaria que son principalmente hombres y estuvieron involucrados en actividades de pandillas cuando eran más jóvenes. Después de pasar por un proceso de formación están a cargo de abordar la violencia y represalias de las pandillas, mientras trabajan muy de cerca con la policía de Los Ángeles.

Sin embargo, Bass aseguró que son empleados mal pagados y el programa tiene una financiación inconsistente lo que los tiene en un limbo ya que no saben hasta cuando van a tener empleos. Bass dijo que se necesita hacer una seria inversión en este programa principalmente porque muchos de estos líderes saben cómo prevenir la violencia ya que son muy conocidos en los vecindarios por su historial y son capaces de prevenir algún tiroteo o alguna represalias.

La candidata dijo que quiere aumentar sus salarios que considera demasiados bajos.

“[Trabajadores de GRYD] Me enviaron un documento argumentando que se les debe pagar $40,000 al año y creo que eso es completamente inaceptable, es demasiado bajo. Además, necesitan beneficios de salud y especialmente necesitan acceso a servicios de salud mental porque estos muchachos siempre están lidiando con traumas”, recalcó.

Adicionalmente, Bass dijo que quiere trabajar muy de cerca con los servicios de reingreso para apoyar a las personas que salen de las cárceles y prisiones. Indicó que una de las razones por las que hay tantas personas sin hogar es porque no tienen a donde ir.

“Todo el mundo piensa en liberar a la gente de la prisión sin pensar a donde van a ir, así que quiero invertir en eso”, aseveró.

Agregó que como congresista pudo presentar propuestas para varios programas en su distrito en el sur de Los Ángeles y obtuvo dinero para el grupo de embajadores de paz conocido como Chapter 2, y un grupo que trabaja con personas que fueron encarceladas llamado Second Call, el objetivo era que continuaran ayudando a la comunidad que sale de la cárcel.

Para realizar estas inversiones, ella espera crear un departamento en la oficina de la alcaldesa, donde contraten a personas a tiempo completo que se dediquen a buscar dinero como del gobierno estatal, federal, subvenciones, dinero filantrópico, y demás para poder financiar estos programas.

“Porque no creo que tengamos que sacar dinero de un área y ponerla en otra”, aseveró la candidata.

El plan también propone la asociación de seguridad comunitaria el cual históricamente, solo se ha ubicado en proyectos de vivienda. Bass propone expandirlo a los vecindarios que enfrentan problemas como homicidios por violencia de pandillas.

Para minimizar el crimen se debe minimizar el entorno físico, así que Bass propone arreglar las calles que tienen aceras rotas, graffiti, farolas rotas y descompuestas mediante el trabajo con los departamentos de la ciudad como el departamento de luces de la ciudad, el departamento de transporte y el departamento de obras públicas.

Adicionalmente ella espera hacer una asociación con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ya que considera que la delincuencia juvenil y el embarazo de adolescentes ocurre por falta de actividades después de escuela.

“Esta muy bien documentado que la delincuencia juvenil y la participación de los jóvenes con la policía aumenta después de la escuela hasta alrededor de las 7 de la tarde, mientras las adolescentes quedan embarazadas entre las 3 y 7 de la tarde”, dijo Bass. “Creo que tradicionalmente en nuestra cultura estadounidense, pensamos que el cuidado de niños termina en el quinto grado y después de eso nadie necesita, pero lo llamamos programas extracurriculares”.

Seguridad sin exceso de policías

Bass tiene bien claro que para tener una ciudad segura no se necesita tener un exceso de agentes de la policía. Indicó que sus contrincantes no están siendo honestos cuando mencionan números excesivos de la cantidad de policías que deberían ser contratados porque es imposible. En primera porque no hay presupuesto para números tan altos, y en segunda, porque la ciudad ya está teniendo dificultades para contratar policías.

“Entonces puedes decir que quieres 20,000 o 10,000 policías, pero ¿de dónde vamos a sacarlos y cómo les vamos a pagar?” cuestionó.

Ella propone contratar agentes pero para reemplazar a los que se van jubilando o renuncian.

Indicó que la ciudad actualmente tiene un presupuesto para 9,700 oficiales pero por lo regular están cortos de 200 a 300 agentes.

“Ahora si gano y más adelante descubro que necesitamos más oficiales, entonces está bien, pero no voy a hacer algo que sé que no voy a poder lograr y no estoy segura de que sea necesario”, recalcó.