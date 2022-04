Gabriel Soto y Valentín Elizalde, cantantes que retaron al narco y terminaron muertos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Recientemente un cártel amenazó al rapero Manuel Rodríguez para que no dé un concierto en la frontera con Estados Unidos, pero hasta el momento el cantante sigue firme con su plan de realizar el show. Este no es el único caso, hay cuatro famosos que ignoraron las amenazas e intimidaciones, salieron a cantar y los narcotraficantes no los perdonaron, los acribillaron. Resalta el caso de uno de estos intérpretes que en plena presentación y mientras cantaba un corrido, le llegó un narcomensaje que lo puso a temblar; sin embargo, él siguió con el espectáculo y al bajar del escenario un comando armado lo sorprendió. Aquí la historia sobre los asesinatos de Gabriel Soto, mejor conocido como el Tesoro de Sinaloa; Valentín Elizalde, el Gallo de Oro; Sergio Gómez, vocalista de K-Paz de la Sierra; y Chalino Sánchez.

El Gallo de Oro

Su música y las letras de sus corridos los pusieron en la mira de los narcotraficantes más poderosos, fueron ellos los que le quitaron la vida a Valentín Elizalde, apodado el Gallo de Oro. Lo mataron con 70 balazos al salir de un concierto en Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con medios mexicanos como El Universal una de las canciones de Valentín Elizalde supuestamente tiene un ‘mensaje’ de Joaquín “el Chapo” Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa (CDS), para los Zetas, una organización criminal que operaba en Tamaulipas. Sin embargo, Elizalde ignoró las amenazas y cantó: “Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando. Para hablar a mis espaldas, para eso se pintan solos. ¿Por qué no me hablan de frente? Acaso temen al mono. Ya saben con quién se meten. Vengan a rifar la suerte”.

Gabriel Soto, el cantante que predijo su muerte en un corrido

Gabriel Soto Gastélum, el Tesoro de Sinaloa, predijo su muerte en el corrido “118 balazos”, hasta fue acertado sobre la ciudad donde ocurriría el ataque que lo dejó dos meses en un hospital de neurocirugía, en el que finalmente murió. A lo largo de su vida, el Tesoro fue víctima de cuatro brutales atentados en los que efectivamente recibió 118 disparos, como decía en su canción. El último ataque fue en Tijuana, algo que también vaticinó en el mismo corrido. Para las autoridades mexicanas no hay duda de que un cártel de las drogas fue responsable de todos los atentados de los que fue blanco.

“Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita, con puro ‘cuerno de chivo’ me tiraron de cerquita. 118 balazos ni Diosito me los quita”, es un verso de la letra de su narcocorrido más popular.

Un final cruel

A Sergio Gómez, vocalista de la banda de música duranguense K-Paz de la Sierra, lo secuestraron, torturaron con brutalidad y luego lo ejecutaron los narcos en diciembre de 2007, en el estado de Michoacán. En su momento se dijo que el cantante recibió una llamada telefónica, en la que un cártel le exigía que no se presentara en un concierto. Sergio contrató a elementos de seguridad privada, solo para esa noche; abordó su camioneta con todo y escoltas, cuando de repente apareció un comando armado que lo interceptó.

El narcomensaje

Chalino Sánchez, el rey del corrido, se encontraba a la mitad de la canción “Alma enamorada”, cuando un hombre se acercó y le entregó un papel con un mensaje, en el que los narcos de Culiacán, Sinaloa, le advertían que esa sería la última vez que cantaría en su vida. El instante quedó grabado en video y se aprecia el momento en que después de leer el mensaje, Chalino se lleva la mano a la frente para limpiarse el sudor, lo hace con un gesto de temor. Su cuerpo fue encontrado en las afueras de la ciudad de Culiacán el 16 de mayo de 1992.

Lo están vigilando

Los narcos no quieren que el rapero Manuel Rodríguez cante en Tijuana, Baja California, y por eso lo amenazaron de muerte, hasta le enviaron la mano que le cortaron a una mujer. El cantante mantiene en incertidumbre si se presentará al show que está agendado para el 13 de mayo.

