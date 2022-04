Videos sobre Biden siendo ignorado durante visita de Obama a la Casa Blanca desatan polémica

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Entre broma en broma… la verdad se asoma, dice un refrán. Este martes, el expresidente Barack Obama volvió a la Casa Blanca tras cinco años de haberla dejado e intercambió bromas con el presidente Joe Biden, pero algunas imágenes muestran que no todo el evento fue cómodo para los asistentes.

Dos videos en particular que se volvieron virales en Twitter muestran al presidente Biden siendo ignorado por los asistentes a la residencia oficial, mientras el expresidente Obama recibe todas las atenciones, incluso de reporteros.

En uno de los videos se puede ver a Biden “desorientado”, debido a que no tiene a nadie cerca.

Joe Biden got more votes than Obama. See case study below: pic.twitter.com/iR81zsqZOg — Fadde (@fadde) April 5, 2022

En los discursos, las bromas vinieron de ambos lados. “Es bueno estar de vuelta en la Casa Blanca”, dijo Obama, quien bromeó sobre el presidente Biden, a quien llamó “vicepresidente Biden”, recordando viejos tiempos.

Cuando tocó su turno a Biden dijo: “Soy el vicepresidente Biden”, lo cual desató las risas.

Otro de los videos es más evidente, pues los asistentes, entre los que hubo militares, buscaban saludar al expresidente Obama, mientras el presidente Biden apenas recibía algunos saludos.

El evento fue para celebrar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), conocido como Obamacare, además del anuncio de acciones para enfrentar la “falla familiar” que impide a miles de personas contratar el seguro médico.

Obama compartió más la fotografía que el presidente Biden publicó.

“Siempre es grato actualizarse con @POTUS. Gracias por todo lo que estás haciendo para ayudar a más estadounidense a tener acceso a un seguro médico de calidad y accesible”, escribió Obama.

Biden dijo que había sido “un honor” haber recibido al expresidente, a quien considera su amigo. Always great catching up with @POTUS. Thanks for all you’re doing to help even more Americans get access to quality, affordable health care. https://t.co/vDYBIxjIy9— Barack Obama (@BarackObama) April 6, 2022

Al ver un solitario al actual mandatario, un aspirante republicano de California, @Fadde, dijo que era un caso de estudio que Biden recibiera más votos que Obama, luego de ver las imágenes de quién tuvo más atenciones en la Casa Blanca.

Otro republicano, Paris Dennard, dijo que Biden fue “ignorado… de nuevo”.