Gente de Zona lanza nuevo disco y tienen un tema con la voz de Celia Cruz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los cubanos que han conquistado el mercado del género urbano, Gente de Zona, lanzan su próximo disco el 18 de este més y en el mismo aparece la voz de Celia Cruz. Pero lo mejor es que también participan Becky G y el colombiano Carlos Vives.

Este nuevo disco de Gente de Zona se llama “De Menor a Mayor” y es un producción animada, alegre y bailable. No es la primera vez que los cantantes cubanos le dan la vuelta a un tema para hacerlo que suene lo más tropical y caribeño posible. Tal fue el caso de Si Tú No Estás del venezolano Franco De Vita, el cual es una balada romántica en su versión original pero tomó otro sentido en las voces de Gente de Zona. Ahora tendrán el lujo de tener la voz de Celia Cruz, también cubana, con el tema “Vampiro”. View this post on Instagram A post shared by GENTE DE ZONA (@gentedezona)

Alexander Delgado y Randy Malcom, como se llaman los integrantes de Gente de Zona, dijeron en una entrevista a la revista People En Español que están muy contentos de tener a una de las máximas representantes de su isla natal, Cuba, en su próximo trabajo discográfico. Consideran que la presencia de la voz de Celia Cruz es también rendirle un pequeño homenaje. View this post on Instagram A post shared by GENTE DE ZONA (@gentedezona)

Recordemos que Celia Cruz murió en el 2003 y aún así, su música no ha dejado de sonar en cada rincón de planeta. “Es un privilegio tener a la Reina de Cuba en este disco”, ha asegurado Malcom al tiempo que daba algunos detalles sobre el tema que tendrá como coprotagonista a la salsera más carismática de la historia. “La canción trata de alegría y fiesta, de lo que representa Gente de Zona. Nosotros nos identificamos mucho con Celia, es como el carnaval, es una canción que habla de la noche, de la fiesta, de la alegría y lo que pasa en las noches en los clubs”, ha añadido en su entrevista.

Por su parte, Alexander ha querido reflexionar sobre el cúmulo de emociones que encierra el título del álbum, que representa además la exitosa trayectoria de uno de los grupos más queridos y valorados del panorama artístico actual. “Creo que ha sido una carrera que ha tenido una escala y la escala ha sido de menor a mayor, sin quitar también que era el nombre que siempre quise ponerle a Gente de Zona antes”, ha apuntado.

Sigue leyendo:

Gente de Zona ignora la polémica que generó Francis Suárez tras la cancelación de su show en Miami

Cancelan el concierto de fin de año de Gente de Zona en Miami por su vinculación con el castrismo

Gente de Zona lleva su ‘gozadera’ al programa “En Letra de Otro” de HBO Latinoamérica

Vuelve a sonar Celia Cruz con nueva canción a 18 años de su muerte