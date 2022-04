“Van a seguir en la mierda, en la misma mediocridad y basura”: futbolista mexicano reacciona después del lamentable robo en su hogar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En las últimas horas se desató la indignación en tierras mexicanas. El futbolista Rodolfo Vilchis fue víctima de la delincuencia luego de que entraran a su casa a causar destrozos y a robar. El incidente ocurrió en Zitácuaro, Michoacán. El ex Monarcas Morelia arremetió en contra de los ladrones e incluso de su familia, palabras de las que hoy se arrepiente de haber dicho.

“No soy ese Rodolfo Vichis enojado, frustrado, maldiciendo a la gente; me desconocí en un momento, pero viviendo este tipo de cosas sacan lo peor de uno, pero no pensé ni las palabras, ni a quien me dirigía, no pensé en nada más que sacar un poco mi enojo. Después fríamente lo pensé, lo vi y vi que no era yo, no dije las palabras adecuadas, yo creo mucho en Dios y Dios los va a poner en su lugar”, aclaró el futbolista en unas declaraciones a Mediotiempo.

Por si alguien colabora para encontrar a las 🐀 pic.twitter.com/wWVxBn8z76 — REPORTE ARIZPE (@ArizpeMiguelZ) April 5, 2022

Vilchis reconoció que no está tan afectado por las pérdidas materiales; los ladrones se llevaron celulares, joyas y cerca de $10,000 dólares en efectivo. El futbolista reconoció que su mayor dolor fue ver los destrozos que habían hecho en su hogar.

“No me duele mucho el dinero, es una cantidad y sé que Dios me va a dar licencia de volverme a levantar, pero es la acción, es el coraje y frustración de que se hayan metido a husmear en mi casa, que haya encontrado los cajones de mi esposa tirados, su ropa (…) Ese dinero, a esa gente, no les va a servir ni para dos o tres meses, porque ese dinero nunca rinde. Ellos van a seguir en la misma mierda, en la misma mediocridad y basura, pero el coraje y la impotencia de saber que alguien entró a tu casa, a tu habitación, a lo más privado que uno tiene, eso es lo que me deja intranquilo”, explicó.

Las secuelas de la inseguridad en México

Rodolfo Vilchis, ex jugador de equipos como Atlas y Morelia, no solo tiene que lidiar con la ausencia de un club en la actualidad. El mediocampista de 32 años de edad comienza a sentir múltiples inseguridades en su vida luego del robo en su casa. Los destrozos en su hogar le han quitado la calma al jugador.

“Hoy en día estoy espantado, estoy asustado porque ya ni sé quien chingados me está observando cuando salgo a la calle y si me ven con buenos ojos o con malos ojos, si me observan a mí o a mi familia. Es una intranquilidad muy grande. Llevo varios días que no duermo, con cualquier ruido me despierto y me asomo, prendo luces, prendo el carro para que vean que estamos aquí. Es difícil la situación”, reconoció Vilchis. No sé quién me vigila, no duermo: Rodolfo Vilchis tras robo de 200 mil pesos en su casa



"Es un reflejo de lo que estamos viviendo acá en Michoacán", aseguró el futbolistahttps://t.co/FKPSVQP8WQ pic.twitter.com/C7ElqonGDx— MedioTiempo (@mediotiempo) April 7, 2022

