“Hay que quemarlo y a su perra familia”: futbolista mexicano no contuvo su ira después de que robaron en su hogar [video]

Otro capítulo más de inseguridad se desató en tierras mexicanas. Esta vez el afectado fue el ex futbolista del Atlas Rodolfo Vilchis. El ex mediocampista grabó un video desde su hogar para denunciar que fue víctima de un robo. Celulares, joyas y dinero fueron algunas de las pertenencias de Vilchis que le fueron arrebatadas en su hogar ubicado en Zitácuaro, Michoacán.

“Banda de Zitácuaro, se metieron a robar a mi pobre casa, hay esclavas de oro con mis iniciales, celulares… se robaron más de 200 mil pesos. Ayúdenme, aquí todos nos conocemos, todos sabemos qué pedo. Al que le vendan algo mío, quién sepa quién fue ayúdenme a encontrarlo”, sentenció el ex futbolista a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, a raíz de la impotencia y la ira por lo ocurrido, el ex mediocampista de Monarcas Morelia hizo unas declaraciones subidas de tono en las que incluso se insultó a la familia de los ladrones.

“Ayúdenme a encontrarlo. A ese cabrón se le tiene que quemar con leña verde. A él y a toda su perra puta familia. El que me ayude a llegar con ese puto ratero de mierda que se metió a husmear a mi casa le daré una notificación por hacerme llegar los datos”, manifestó.

El arrepentimiento y la impotencia del ex futbolista mexicano

Luego de sus fuertes declaraciones, Rodolfo Vilchis publicó unas historias para expresar su arrepentimiento por los términos que utilizó en su denuncia. Sin embargo, el ex futbolista se justificó en la impotencia que sintió al ser víctima del delito, pues las prendas y el dinero robado le iba a otorga a su familia la posibilidad de costear sus gastos.

"De lo enojado y de lo triste que estaba dije cosas que no se tienen que decir, pero no saben el sacrificio que tuve que hacer para conseguir ese dinero, la comida de mi familia", explicó Rodolfo.

