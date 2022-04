El engaño a México detrás del acercamiento de Conmebol: “Quieren dinero a costillas de los equipos mexicanos”

Pachuca and Leon to Libertadores? 🏆



CONMEBOL President Alejandro Dominguez sent an informal invitation to Pachuca and Leon boss Jesus Ramirez to rejoin football in South American tournaments.#clubpachuca #tuzos #SerFieraEsUnOrgullo #LigaMXEN #copalibertadores #conmebol pic.twitter.com/CjhJQ0SBzO