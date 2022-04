Robert Downey Jr. celebró sus 57 años: caídas y aciertos de un actor super talentoso

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aclamado por muchos críticos como uno de los actores más brillantes y versátiles de su generación, Robert Downey Jr. logró un formidable historial en pantalla que rápidamente lanzó al joven actor a la estratosfera. Aunque, durante un tiempo, la tormentosa vida fuera de la pantalla y los problemas personales de Downey amenazaron con desafiar su imagen pública, rápidamente se recuperó y superó estos contratiempos, con una variedad continua de papeles impresionantes en las pantallas grande y pequeña que nunca sacrificaron su atractivo o afabilidad para la audiencia.

Hijo del cineasta clandestino Robert Downey, Downey Jr. nació en la ciudad de Nueva York el 4 de abril de 1965. El primer papel significativo del actor, en “Baby, It’s You” de 1983, terminó en gran medida en la sala de montaje; dos años después que comenzó a obtener papeles más importantes, primero como miembro del elenco de una temporada en Saturday Night Live y luego en la comedia Weird Science.

En 1987, obtuvo excelentes papeles en dos películas que capitalizaron el fenómeno “Brat Pack, The Pick-Up Artist” de James Toback (junto a Molly Ringwald) y “Less Than Zero”, por la que ganó elogios interpretando al adicto a la cocaína Julian Wells.

A pesar de todo, Downey cultivó un instinto envidiable para la selección de roles (y guiones). Sus participaciones en la elegante fantasía de reencarnación de “Emile Ardolino Chances Are” (1989), “Soapdish” (1992) de Michael Hoffman, “Short Cuts” de Robert Altmany.

Los críticos consideraron la interpretación de Downey como uno de los únicos elementos valiosos en la película biográfica de Chaplin, y le valió al actor una nominación al Oscar como Mejor Actor, así como nominaciones al Globo de Oro y al Premio de la Academia Británica.

Durante este tiempo, la vida personal de Downey empeoró. En junio de 1996, fue arrestado por cargos que incluían consumo de drogas, conducir bajo los efectos del alcohol, posesión de un arma oculta y posesión de sustancias ilegales.

Un mes después de este arresto, la policía encontró a Downey Jr. inconsciente en el jardín de un vecino, bajo la influencia de una sustancia controlada, y las autoridades lo encarcelaron nuevamente y lo llevaron, esta vez, a un centro de rehabilitación. Pronto siguió un tercer arresto, al igual que otra temporada en rehabilitación.

Pese a todo esto, ganó elogios por su trabajo en One Night Stand (1997) y en Gingerbread Man (1998).

Nuevamente, los problemas de Downey lo alcanzaron ese mismo año, cuando fue arrestado nuevamente y sentenciado a 12 meses en una penitenciaría estatal.

En 2002, un juez de Riverside, CA, desestimó todos los cargos contra Downey. Con el tiempo, el ex adicto aconsejó a otros adictos famosos y se convirtió en una especie de portavoz de la rehabilitación.

Actuó como un novelista propenso a las alucinaciones en The Singing Detective en 2003, y aunque la película no logró el éxito general, los críticos elogiaron a Downey por su interpretación del papel, junto con los ganadores del Oscar Adrien Brody y Mel Gibson. Lo mismo podría decirse de Gothika (2003), el thriller psicológico que lo colocó frente al peso pesado de Hollywood, Halle Berry. En 2004, Downey apareció en la parte de la película Eros de Steven Soderbergh.

Downey logró el éxito a lo largo de 2005 con apariciones en Good Night, and Good Luck de George Clooney, aclamada por la crítica, como uno de los subordinados de Ed Murrow. Ese mismo año, Downey terminó la producción de Hanson’s Lucky You. View this post on Instagram A post shared by Robert Downey Jr. Official (@robertdowneyjr)

Downey continuó mostrando su versatilidad al unirse al elenco de Zodiac, la muy promocionada película de David Fincher sobre el Asesino del Zodiaco, y la película biográfica Fur de Diane Arbus, con Nicole Kidman.

En 2007 Downey asumió los roles que lo convertirían en una estrella aún más grande de lo que había sido en su juventud, cuando asumió el papel principal del sarcástico multimillonario y superhéroe a tiempo parcial. Tony Stark en la adaptación a la pantalla grande del cómic Iron Man, así como el engreído actor Kirk Lazarus en la comedia Tropic Thunder. Ambas películas resultaron ser no solo éxitos de taquilla, sino también éxitos entre la crítica y, además de grandes elogios.

Después del estreno de Iron Man, Marvel Studios decidió seguir adelante con un imperio cinematográfico, y Tony Stark de Downey se convirtió en el ancla de la serie, protagonizando su propia trilogía de Iron Man y apareciendo en muchas otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel como Los Vengadores (2012). ) y su secuela Avengers: Age of Ultron (2014). Downey todavía encontró tiempo para aparecer en proyectos paralelos, como The Judge (2014), que también produjo.

Seguir leyendo: