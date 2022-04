Inicia rodaje y confirman a elenco de ‘Quiero Tu Vida’, primera película de Salma Hayek para ViX+ de TelevisaUnivision

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Han iniciado las grabaciones de la película “Quiero Tu Vida”, la co-producción de TelevisaUnivision y Vetanarosa Productions de Salma Hayek para ViX+, el nuevo nivel premium de streaming (SVOD) en español que se lanzará en el segundo semestre de 2022.

Este proyecto protagonizado por Erick Elías, Zuria Vega, Bárbara de Regil, Jesús Zavala y Natalia Téllez es el primero bajo el recién anunciado acuerdo de acceso preferencial (first-look) de TelevisaUnivision con Ventanarosa Productions de Hayek Pinault para producir películas en español exclusivamente para ViX+.

“Quiero tu vida” es una película de fantasía romántica sobre Nico, un joven futbolista cuya prometedora carrera llega a su fin repentinamente tras una lesión devastadora en la cancha. Ocho años más tarde, Nico es un amargado que no deja de fantasear sobre lo que pudo haber sido su vida. Cuando el universo le brinda mágicamente la oportunidad de llevar la vida que siempre soñó, Nico se da cuenta de que la fama y la gloria pueden ser engañosas y, a veces, la felicidad llega de las maneras más inesperadas.

Inició el rodaje de ‘Quiero Tu Vida’, película para ViX+. / Foto: TelevisaUnivision

“Interpretar a un jugador de fútbol representa un reto que me emociona y me saca de mi zona de confort. Llevo casi dos meses entrenando y ensayando con Jorge Colón, un director con el que tenía muchas ganas de volver a trabajar”, dijo Erick Elías, protagonista de “Quiero tu vida”. “La historia me encantó porque además de ser un reto físico, me obliga a tener varios cambios de imagen. Además estoy feliz de volver a trabajar en México”.

La dirección de “Quiero Tu Vida” corre a cargo de Jorge Colón (“Sin Ella” y “Tired of Kissing Frogs”) y está basada en el guion de José Tamez y García Castro.

“A mí me encanta el fútbol, y hacer una película que se desarrolla en este mundo me emociona mucho. Además, estoy feliz de volver a trabajar con mi gran amigo Erick Elías y también con Jorge Colón, porque mi primera película fue con él. Esta historia tendrá gran acogida en la audiencia porque con la inmediatez de las redes sociales, todo el tiempo deseamos la vida que no tenemos. El pasto siempre se

ve más verde del otro lado, pero esta película nos plantea que hay que agradecer y valorar lo que tenemos”, agregó Zuria Vega, protagonista de “Quiero tu vida”.

Inició el rodaje de ‘Quiero Tu Vida’, película para ViX+. / Foto: TelevisaUnivision

ViX ofrece dos niveles de servicio. El nivel gratuito con publicidad (AVOD) que se lanzó recientemente en Estados Unidos, México y la mayoría de los países hispanohablantes, tiene más de 100 canales y 40,000 horas de contenido de video on demand. ViX+, el nivel SVOD del servicio, que se tiene programado lanzar en el segundo semestre de 2022, ofrecerá a sus suscritores acceso a más contenido premium en español que todos los demás servicios, con 10,000 horas de contenido exclusivo y más de 50 series y películas originales el primer año.

Inició el rodaje de ‘Quiero Tu Vida’, película para ViX+. / Foto: TelevisaUnivision

