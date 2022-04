Sam Asghari, el novio de Britney Spears, rompe su silencio sobre el embarazo de la cantante

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de que la cantante Britney Spears anunciara que “va a tener un bebé” en Instagram, su prometido Sam Asghari se ha pronunciado acerca de la feliz noticia para explicar lo que significa para él convertirse en padre junto a la mujer con la que comparte su vida desde hace seis años.

“El matrimonio y los niños son una parte natural de una relación fuerte, llena de amor y respeto”, escribió junto una ilustración de dos leones con un cachorro. “La paternidad es algo que siempre he deseado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré en toda mi vida”.

Sólo unas horas antes de que su novio rompiera su silencio, la cantante publicó una imagen en la que se podía ver una taza de té con unas flores al lado. Sin embargo, lo realmente importante era el mensaje que escribió junto a ella, ya que venía a confirmar que por fin había logrado cumplir uno de sus grandes sueños.

Según reveló en esa publicación, la princesa del pop decidió hacerse una prueba de embarazo tras perder mucho peso durante un viaje reciente a Maui y, para su sorpresa y la de Sam, el resultado fue positivo. Ella misma reconoció que, si por casualidad estuviera esperando gemelos, acabaría por perder completamente la calma, pero aun así no puede ocultar lo feliz que se siente.

Britney aclaró que en los próximos meses adoptará un perfil menos mediático para que no se repita lo que ocurrió en sus dos embarazos anteriores, durante los que sufrió depresión perinatal. “Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi ganan dinero fotografiándome, como desgraciadamente ya han hecho”, añadió para que sus fans no se preocupen si desaparece en Instagram. En los próximos meses ella se alistará para la llegada de su nuevo bebé “haciendo yoga todos los días” y “repartiendo mucha alegría y amor”.

Britney ya es madre de Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, con su ex esposo Kevin Federline. Los dos adolescentes mantienen una buena relación con el actual prometido de su madre y el más joven aseguró hace tiempo en un en vivo de Instagram que Sam era “un gran tipo” y que cuenta con su visto bueno.

