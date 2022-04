VIDEO: Así fue el último día de Robert Downey Jr. y Chris Evans en el set de ‘Avengers: Endgame’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Fue durante el mes de abril del año 2019 que el mundo entero se sacudió con el estreno de ‘Avengers: Endgame’, cinta que supuso el fin de una era en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) y que vio partir a dos de los superhéroes más aclamados de la franquicia: Iron Man y Capitán América. Pero… ¿cómo vivieron su último día de rodaje Robert Downey Jr. y Chris Evans? Sigue leyendo para enterarte.

Con esta cinta, Marvel puso bajo su manga varios récords mundiales, incluyendo el título de la película más taquillera de la historia, desbancando a ‘Avatar’. Esto gracias a que reunió a una gran cantidad de personajes que conforman al icónico Universo de esta franquicia.

A pesar de que durante las casi tres horas que duró la película, el público presenció increíbles momentos frente a la pantalla, hubo también dos que sirvieron como parteaguas para una nueva fase dentro de el UCM. Se trató de la despedida de Iron Man y Capitán América, personajes interpretados por Robert Downey Jr. y Chris Evans, respectivamente.

Y aunque su partida conmocionó a los fanáticos de ‘hueso colorado’, los hermanos Russo decidieron rememorar a la película más taquillera de la historia con inédito material de la filmación, destapando el último día de Chris Evans y Robert Downey Jr. utilizando los icónicos trajes que portaron por poco más de 10 años.

“Esto es de Chris Evans del último día en interpretar al Capitán América. Mucho amor y respeto para usted señor. Qué carrera tan increíble. #Vengadores unidos”, se lee en la descripción de uno de los clips donde se aprecia al famoso aún con el traje del superhéroe mientras se despide del equipo, así como del director Joe Russo, con cálidos abrazos. This is from @ChrisEvans’s last day of playing Captain America, ever. Much love and respect to you sir. What an amazing run. #AvengersAssemble pic.twitter.com/LreTlM2JrZ— Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020

Por otro lado, el último día de Downey Jr. en el set de filmación tampoco pasó desapercibido, pues en una breve pero emotiva grabación, se le aprecia repartiendo abrazos de despedida a todo el equipo, incluyendo al principal arquitecto del MCU: Kevin Feige.

“El último día de Downey Jr. en el set después de filmar el momento ‘Yo soy Iron Man’. La definición misma de una leyenda. Amamos a este hombre 3000. #Vengadores unidos”, escribieron también los hermanos Russo. Downey’s last day on set after shooting the “I am Iron Man” moment. The very definition of a legend. We love this man 3000. @RobertDowneyJr #AvengersAssemble pic.twitter.com/wIiQ5AwsDJ— Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020

