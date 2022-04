Así es la casa de Brenda Zambrano, ex ‘Acapulco Shore’ que llega a ‘La Casa de los Famosos 2’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz mexicana Brenda Zambrano, de 28 años y quien formará parte de ‘La Casa de los Famosos 2’, vive junto a su novio, el peruano Guty Carrera, y a sus inseparables gatos y perros, en una acogedora casa de Ciudad de México.

Por medio de diversos videos y fotografías, la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y su galán nos han llevado a conocer algunos de los rincones más íntimos de su hermoso hogar. View this post on Instagram A post shared by Brenda Zambrano ⚡️ (@brendazambranoc)

Cocina

Su cocina es semiabierta y algo pequeña. Está equipada con alacenas de color vino, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra de granito que sirve para preparar los alimentos. View this post on Instagram A post shared by Brenda Zambrano ⚡️ (@brendazambranoc)

En esa habitación cuentan también con un vinilo pegado a la pared con las frases ‘Sonríe cada día. Vive cada instante. Ama cada hora. Disfruta cada segundo’. View this post on Instagram A post shared by Guty Carrera (@gutycarrera)

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado de la cocina, cuenta con una mesa de cristal con capacidad para cuatro comensales. View this post on Instagram A post shared by Brenda Zambrano ⚡️ (@brendazambranoc)

Sala

La sala, que es uno de los territorios favoritos de sus mininos para hacer de las suyas, está conformada por un sofá modular de color gris, por una mesa de centro, por una alfombra gris, por un espejo de cuerpo completo, por unas repisas, así como por un mueble para su televisión y para algunos libros. View this post on Instagram A post shared by Brenda Zambrano ⚡️ (@brendazambranoc)

Recámara

La recámara de la parejita está compuesta por una cama grande con ropa de cama que combina los tonos grises con los violetas, y por una cabecera de color gris de estilo rústico. View this post on Instagram A post shared by Brenda Zambrano ⚡️ (@brendazambranoc)

Su habitación es completada por un baño y por un vestidor con espacio más que suficiente para sus múltiples outfits y para su espejo de cuerpo completo. View this post on Instagram A post shared by Brenda Zambrano ⚡️ (@brendazambranoc)

Roof garden

Además de disfrutar los espacios internos, la fiel aficionada del Cruz Azul también ama subir a la zona de roof garden y tomarse una serie de fotografías para deleite de sus más de 5,000,000 de seguidores de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Brenda Zambrano ⚡️ (@brendazambranoc)

Durante la cuarentena, ese espacio, que cuenta con salas lounge, también fue utilizado por la parejita como un gimnasio para no perder la figura que tanto los caracteriza y que tantos piropos arranca. View this post on Instagram A post shared by Guty Carrera (@gutycarrera)

