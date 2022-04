Ana Patricia Gámez pasó de vivir humildemente en LA a tener hermosa casa en Florida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La presentadora mexicana Ana Patria Gámez, de 34 años y quien saltara a la fama tras ganar ‘Nuestra Belleza Latina’ en 2010, vivió con carencias en su natal Navojoa, en Sonora, y posteriormente en Los Ángeles, California, ciudad a la que se trasladó en su búsqueda del sueño americano.

Pese a que llegó con muchas ilusiones a la Unión Americana, sus primeros años en el país no fueron para nada sencillos, como tampoco lo fueron los meses posteriores a alzarse con la corona del reality de Univision, pues su primer salario como presentadora de la cadena hispana rozaba los $577 dólares quincenales.

La difícil situación económica por la que atravesaba en sus inicios se hizo evidente cuando las cámaras de ‘El Gordo y la Flaca’ visitaron su antigua casa y dialogaron con su entonces esposo, Fernando González, quien compartió que hizo muchos sacrificios para poder apoyarla durante toda su estancia en el reality de belleza.

“Como todos saben, ir a Miami es carito, ir de aquí de Los Ángeles es caro. Me gasté un buen dinero, pero el dinero no es lo que importa, lo que importa es que estuve ahí para apoyarla. Es una experiencia inolvidable que nunca se nos va a olvidar a ella y a mí”, narró Fernando González tres años antes de su dolorosa separación.

Tras dejar California, Ana Patricia se instaló en un apartamento y desde el 2017 vive en una hermosa casa en compañía de su esposo, Luis Carlos Martínez, y de sus dos hijos, Giulietta y Gael Leonardo, un logro que la llenó de felicidad y así lo presumió en su momento.

“Estoy feliz, porque es un sueño hecho realidad. Pienso que es lo que todos queremos al llegar a este país; para mí el sueño americano es éste, además de tener un trabajo y a mi familia. Contar con mi propio hogar no ha sido fácil, tardamos bastantes años, incluso para encontrar el ideal, pero Dios nos lo puso en el camino”, compartió la mexicana en entrevista con la revista TVyNovelas.

Cocina

La cocina de la casa es sencilla, al contar con una alacena de color café y con una isla central donde la presentadora de ‘Enamorándonos USA’ gusta preparar algunos platillos en compañía de sus hijos.

Comedor

El comedor está conformado por una mesa de madera con espacio para ocho sillas blanco y por un gran candelabro que cuelga del techo.



Sala de estar

A un costado de la entrada principal se localiza la sala de estar, la cual está compuesta por dos sofás blancos con capacidad para siete personas, por una mesa de centro de vidrio con patas de madera blanca y una chimenea que se convierte en la mejor aliada de su familia en la temporada de frío. View this post on Instagram A post shared by Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv)

Sala principal

Inmediatamente después de la sala de estar se encuentra la sala principal, la cual está compuesta por un sofá modular de color negro con espacio para 10 personas. View this post on Instagram A post shared by Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv)

Jardín

El jardín de la casa es bastante grande, al contar con amplias áreas verdes, así como con una piscina para hacer frente a las altas temperaturas que se registran en el verano. View this post on Instagram A post shared by Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv)

