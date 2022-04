Rusia anuncia la muerte de otro general de su ejército

Un general ruso a cargo de las tropas que han asediado el puerto ucraniano de Mariúpol fue enterrado este sábado en San Petersburgo después de morir en combate, confirmo una autoridad de esa ciudad.

El general de división Vladimir Frolov era subcomandante del 8º Ejército Ruso, que los medios de comunicación rusos identificaron como una de las fuerzas que han mantenido durante semanas una ofensiva sobre la devastada ciudad de Mariúpol.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, emitió un comunicado en el que decía que Frolov “murió de forma heroica en la batalla”, sin decir dónde o cuándo murió.

Another #Russian general left with cargo-200

The funeral of the Deputy Commander of the 8th Army, Major General Vladimir Frolov, took place today in St. #Petersburg. He was slain by the #AFU in #Ukraine.

Thus, in 52 days of the war, Russia has already lost seven generals. pic.twitter.com/jyFjPnV5to

— NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022