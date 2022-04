Video: “Conocí a Iván Archivaldo, hijo del Chapo”, confesó en video youtuber mexicano antes que lo mataran

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El youtuber mexicano conocido como el Compa Jorge, antes de que lo mataran, confesó en un video que conoció a un hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán. Reveló cómo fue su encuentro y de qué habló con Iván Archivaldo, uno de los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa (CDS). Antes de ser asesinado, el Compa Jorge describió a Iván Archivaldo como un “Señor”, un ser “humilde”, que ha llegado muy lejos. Quién los presentó y de qué hablaron, sobre esos detalles el Compa Jorge hizo un video que alcanzó casi 200 mil reproducciones en su canal de YouTube. Este youtuber fue acribillado afuera de su casa y aunque se sospecha que se trató de una venganza de algún cártel de las drogas, no hay indicios de que el video mencionado haya sido la causa, tampoco se sabe si la víctima estaba involucrada en negocios del narcotráfico.

Cabe mencionar que el video del Compa Jorge sobre sus cuatro encuentros con Iván Archivaldo fue publicado en marzo de 2021, un año antes de que dos sicarios lo balearan al llegar a su casa, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, estado donde nacieron el Chapo Guzmán y sus hijos. En la videograbación Jorge Luis (nombre real del youtuber) cuenta que su primo fue quien los presentó, después de eso coincidieron en diversos sitios, incluso llegaron a intercambiar números telefónicos, pero nunca tuvieron una gran amistad.

“La verdad mis respetos para él, no sé si llegue a ver este video, pero si lo ve pues mis respetos compa, estamos a la orden (…) Él me dijo: ‘Hey compa, ¡qué perro se escucha su sonido! ¡Me gusta su sonido! ¿De qué equipo de sonido le pusiste? Porque yo tengo un BMW y le metí $20,000 dólares y no suena igual (…) Mis respetos para la humildad de él, la verdad mis respetos”.

“Al día siguiente me marca mi primo y me dice: ‘Oye compa, ¿qué tal le cayó el chavalo que le presenté ayer?’ Ay, le dije: ‘ bien a toda madre’. ‘¿Y a poco no sabe quién es?’ Yo: ‘No pues sé’. Tocó que era el señor Iván Archivaldo y me dijo: ‘Ese es el hijo del Chapo’. Yo: ‘ ¡A la madre, pues que gustazo haberlo conocido!’ En ese tiempo traía el un carro verde pistache (un BM3), que es el primer auto exótico que yo había visto en Culiacán”.

“Después me tocó encontrarlo en un bar que se llamaba Olivia, ahí me tocó coincidir de nuevo con él (…) Yo le dije: ‘Aquí estamos a la orden lo que se le ofrezca, ya sabe’ y él también me dijo: ‘lo que se le ofrezca de vuelta’ (…) Él saliendo de ahí chocó, chocó en su BMW, en su BM3, en el puro malecón saliendo del Olivia, falleció un amigo de él, “el Conejo”, el carro fue pérdida total”.

“Me lo encontré de nuevo en Semana Santa, al siguiente año, me tocó encontrarlo en la entrada de playas a Mazatlán (…) Me saludó, dije yo: ¡Qué chingonería de persona! Con la humildad ¡Wow! De hecho llegué a tener su número de teléfono (…) Después lo vi de nuevo, pero ya no me acerqué porque el andaba con mucha gente, con muchos amigos”.

¿Qué le pasó al Compa Jorge?

Dos sicarios lo asesinaron el 18 de abril, justo con el youtuber se disponía a abrir la puerta de su hogar; le dieron 10 balazos, algunos se impactaron en su tórax, causándole la muerte. Lo más curioso es que lo balearon muy cerca de un cuartel del Ejército mexicano y ni siquiera eso hizo dudar a los agresores sobre abstenerse de perpetrar el ataque.

La historia de Iván Archivaldo

Es uno de los cuatro hijos que Joaquín Guzmán Loera tuvo con María Alejandrina Salazar Hernández, desde pequeño lo apodan el Chapito, y actualmente es uno de los narcotraficantes más buscados por los Estados Unidos, que ofrecieron $5,000,000 de dólares a la o las personas que aporten información que contribuya a su captura. Su padre, el Chapo Guzmán, fue sentenciado a cadena perpetua en territorio estadounidense.

