Magic vs. Earvin: Magic Johnson revela sus diferentes caras en el documental “They Call Me Magic”

Earvin Johnson ya era un prodigio del baloncesto en high school cuando jugaba en su ciudad natal de Lansing, Michigan. A los 15 años, un día terminó un partido con 36 puntos, 16 rebotes y 16 asistencias. Un reportero de deportes local se acercó a él en el vestuario después del partido y le dijo: “Te tengo que poner un apodo… Te voy a llamar Magic”.

Esta anécdota la corrobora el propio periodista Fred Stabley Jr. en la serie documental “They Call Me Magic” que se estrena este viernes 22 de abril en Apple TV+. Cuatro episodios de una hora que repasan la vida de uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, pero cuyo legado va mucho más allá.

El 7 de noviembre de 1991 Johnson anunció que se había contagiado con el VIH y se retiraba de Los Ángeles Lakers y del deporte. A partir de entonces se convirtió en activista contra el sida e hizo, quizá más que nadie, por derribar el estigma que sufrían las personas aquejadas de la enfermedad.

Ya por entonces Johnson había mostrado interés por los negocios y comenzaba a construir su propia empresa, enfocada en desarrollar proyectos en barrios marginales de ciudades de todo Estados Unidos. Todas estas facetas se ven reflejadas -quizá de una forma demasiado controlada por el protagonista- en “The Call Me Magic”. Pudimos hablar con Johnson este martes.

Pregunta: Después de ver el documental no sé si prefieres que la gente te llame Earvin o Magic.

Magic Johnson: Earvin hizo a Magic y Magic hizo a Earvin. Los dos van de la mano. Uno no puede vivir sin el otro. Magic se motivaba por ganar partidos de baloncesto, por el éxito. Amaba el cariño del público, amaba que la gente le vitoreara. Es disciplinado, llamativo, tiene carisma. Earvin es completamente opuesto. Quiere escaparse de las masas, quiere tranquilidad, quedarse en casa y relajarse. Y no le importa si nadie no lo conoce. Es una persona completamente diferente. Pero yo diría que uno no puede sobrevivir sin el otro.

P.: En el show vemos tres aspectos diferentes de tu vida: el jugador de baloncesto, el activista y portavoz del VIH, y el hombre de negocios. ¿Cuál es más importante?, ¿de cuál estás más orgulloso?

M.J.: Creo que no se puede decir que uno es más importante que los otros. Porque sin el baloncesto yo no hubiera tenido una plataforma sobre la que lograr un cambio y hacer las cosas que he hecho en barrios marginales de Estados Unidos. Y sobre el VIH, si piensas en todo lo que he podido hacer para eliminar el estigma y tratar de parar la discriminación contra la gente que vive con VIH o sida, elevar el nivel de conocimiento y educar a la gente en que esta enfermedad está aquí para quedarse… Y construir clínicas donde la gente pueda recibir sus medicinas aunque no las pueda pagar, gratis si no tienen el dinero. Todas estas cosas son importantes y son parte de la historia de Magic. Cuando pienso sobre mi viaje, esas tres facetas de las que hablas van entrelazadas, ninguna es más importante que las otras. Y estoy agradecido de haber vivido cada momento y haberlo compartido en esta serie documental en Apple TV+, porque han sido un gran socio.

Magic Johnson posa durante el rodaje de “They Call Me Magic”. / Foto: Apple TV+

P.: Pat Riley dice que para él eres el mejor de la historia. ¿Estás de acuerdo con tu antiguo entrenador?

M.J.: No hablo de mí realmente. Dejo que otros lo hagan. Creo que Pat Riley, no sólo por ser un entrenador fantástico… Probablemente él y Phil Jackson son los mejores entrenadores de siempre. Pero también él es un gran líder. Él influyó mi vida no sólo en la pista, sino también fuera de ella. Es uno de mis mejores amigos incluso hoy. Admiro a Pat, le respeto y le quiero. Y estoy feliz de que me considere entre los mejores que jamás hayan jugado este juego. Así que: ¡Gracias Pat!

P.: ¿Aún juegas de vez en cuando para divertirte?

M.J.: Lanzo a canasta de vez en cuando. Pero no tengo tiempo suficiente al estar dirigiendo mi empresa.

