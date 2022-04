5 formas de ahorrar en medicamentos recetados

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La pandemia ha impulsado a más estadounidenses a realizar sus compras por Internet y la compra de medicamentos no es una excepción. Además del negocio de venta por correo de las grandes cadenas, como CVS y Walgreens, y de los vendedores en línea establecidos, como Amazon y Costco.com, ahora hay muchas opciones nuevas de farmacia en línea, como GeniusRx, Honeybee Health, Ro Pharmacy, ScriptCo Pharmacy y Mark Cuban Cost Plus Drug Co.

Pero, aunque en muchos casos ofrecen precios mínimos, comprar medicamentos por Internet no es la única forma de ahorrar. Estas son algunas otras.

1. Usa los cupones GoodRx en una farmacia sin cita previa

GoodRx es una empresa que proporciona cupones gratuitos que te ofrecen descuentos en medicamentos. Disponibles en su página web o a través de la aplicación GoodRx, los cupones pueden ahorrarte el 80% del precio de venta de los medicamentos genéricos en determinadas farmacias. Para ahorrar más, considera la posibilidad de unirte al programa GoodRx Gold, que te da acceso a más de 1,000 medicamentos por menos de $10 por receta. Una membresía individual cuesta $10 al mes; por $20 al mes puedes añadir a cinco miembros de la familia, amigos o incluso a tus mascotas. Otra ventaja: aquellos que cuentan con Primary Gold también obtienen visitas médicas por telesalud a partir de $19.

2. Consulta los programas de descuento de Walgreens y Walmart

Inscribirte en el Programa del club de ahorro en medicamentos recetados de Walgreens te permite surtir las recetas de cientos de medicamentos genéricos por $7.50, $10 o $15 para un suministro de 30 días o $15, $20 o $30 para un suministro de 90 días sin necesidad de seguro. La membresía cuesta $20 al año para una persona o $35 para una familia. El Programa gratuito de medicamentos con receta de Walmart pone a disposición decenas de medicamentos por $4 el suministro de un mes o $10 para 90 días. Otra ventaja: los supermercados, como Kroger, H-E-B y otros, también ofrecen programas de descuentos en medicamentos genéricos. Revisa los de tu área para más detalles.

3. Busca los medicamentos genéricos que ofrece tu aseguradora

Si tienes un plan de seguro médico de Aetna, por ejemplo, puede utilizar la tarjeta Rx Discount Pharmacy de Aetna (PDF) en las farmacias participantes de la red de la aseguradora para obtener tarifas preferentes.

Llama al número que aparece al reverso de tu tarjeta de seguro para encontrar una farmacia cercana. O bien, si tu cobertura de medicamentos es a través de CVS/Caremark, puedes obtener descuentos en varias docenas de genéricos seleccionados si surtes tu receta en una farmacia CVS o a través de CVS.com.

4. Busca cupones de copago o programas de asistencia al paciente

Conseguir un descuento en el precio al contado de un medicamento de marca es un poco más complicado que para un genérico, pero sigue siendo posible.

Los fabricantes de fármacos ofrecen programas de descuento en el copago si te inscribes, pero solo si tienes seguro. Para las personas cuyos ingresos alcanzan determinados umbrales, el programa de asistencia de una compañía farmacéutica puede suministrar medicamentos gratis, incluso a algunas personas sin seguro.

Encontrarás programas de descuento del fabricante para medicamentos de marca en el sitio web o la aplicación de GoodRx.

Otra ventaja: consulta NeedyMeds para obtener ayuda gratuita para encontrar y presentar la documentación de muchos programas de fabricantes.

5. Pide un descuento a tu farmacia local

A diferencia de las cadenas de farmacias, que tienen precios fijos en efectivo, la farmacia de tu comunidad puede tener más flexibilidad para fijar los precios de los medicamentos, dice Doug Hoey, director general de la Asociación Nacional de Farmacéuticos Comunitarios. Y Brandy Letson, propietaria de Cashiers Valley Pharmacy en Cashiers, North Carolina, dice que su farmacia local independiente a veces puede igualar o incluso superar los precios bajos de una cadena o farmacia en línea, pero es necesario que preguntes.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de mayo de 2022 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.