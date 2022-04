Jack Nicholson llega a los 85 años: la historia tras descubrir el secreto familiar sobre sus padres

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jack Nicholson nació en Neptune City, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 22 de abril de 1937, su madre trabajaba como corista y desconocía la identidad de su padre.

Nicholson creció creyendo que sus abuelos maternos eran sus padres y le dijeron que su madre era en realidad su hermana mayor.

Se enteró de la verdad muchos años después, cuando su nombre se volvió famoso y solo surgió debido a una investigación de antecedentes realizada por una revista.

El actor estuvo a menudo en problemas durante su tiempo en la escuela y, de hecho, sus compañeros de escuela lo votaron como el ‘Payaso de clase’ para su clase que se graduó en 1954.

El actor estadounidense Jack Nicholson con la actriz Dyan Cannon en una fiesta, alrededor de 1975. Bill Holz/Hulton Archive/Getty Images)

Jack Nicholson siempre había querido ser actor y su primera asignación como actor fue con el “Players Ring Theatre” en el año 1957. Al mismo tiempo, logró obtener algunos papeles secundarios para la televisión y también actuó en películas de serie B.

Un año después de unirse al Players Ring Theatre, obtuvo un papel principal en la película ‘The Cry Baby Killer’.

Nicholson pensó que su carrera como actor había terminado y por eso se dedicó a escribir guiones. Escribió ‘The Trip‘, protagonizada por Peter Fonda y Dennis Hopper, que se estrenó en 1967.

El año 1970 resultó ser particularmente fructífero para Jack Nicholson, protagonizó la película ‘Five Easy Pieces’, que resultó ser un papel decisivo en su carrera y fue considerado instantáneamente como la nueva gran cosa en Hollywood. En el mismo año, apareció en ‘On a Clear Day You Can See Forever’ y durante los siguientes años protagonizó películas como ‘Carnal Knowledge’ y ‘The Last Detail’, ‘Chinatown’, ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’, ‘The Passenger’ ‘El Resplandor’, ‘Reds’, ‘The Postman Always Rings Twice’, ‘Ironweed’ y ‘Terms of Endearment’, entre otras.

Danny DeVito y Jack Nicholson protagonizan “Hoffa” el 15 de junio de 1991 en Estados Unidos. ( Liaison)

Un papel icónico en su carrera interpretó el papel de ‘The Joker’ en la película ‘Batman’ estrenada en 1989 y la película fue un éxito rotundo porque recaudó cerca de 100 millones de dólares.

Jack Nicholson interpretó el papel de un jefe de pandilla trastornado en la película de 2006 ‘The Departed’, protagonizada por Matt Damon y Leonardo DiCaprio. Su interpretación de ‘Frank Costello’ le valió una nominación al Globo de Oro.

Ha ganado tres veces el Premio de la Academia al Mejor Actor: primero por su papel en la película ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’ en 1976, el segundo por su papel en la película de 1983 ‘Terms of Endearment’ y el su tercero por sus películas de 1997 ‘As Good As It Gets’.

Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer de la película de Columbia Pictures “Wolf” (Getty Images)

El actor se casó con Sandra Knight en el año 1962, pero el matrimonio terminó seis años después. La pareja tuvo una hija llamada Jennifer.

A lo largo de su vida, Nicholson tuvo una gran cantidad de relaciones y algunas de ellas incluyen a la actriz Susan Anspach, Anjelica Hutson y la modelo Winnie Hollman, con esta última tuvo una hija.

Luego entabló una relación romántica con la actriz Rebecca Broussard en 1989 y durante los cino años de relación la pareja tuvo dos hijos; Lorraine y Raymond.

El actor Jack Nicholson sostiene el premio que recibió en la 56ª Entrega Anual de los Globos de Oro en Beverly Hills, CA el 24 de enero. (HAL GARB/AFP via Getty Images)

