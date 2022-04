Myrka Dellanos reflexiona sobre las personas que hablan a sus espaldas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Myrka Dellanos hizo una reflexión muy importante en Instagram sobre las opiniones de los de más. Esto viene en un momento muy importante ya que la presentadora de televisión es una de las conductoras de “La Mesa Caliente” en Telemundo.

“Creo que si soy honesta hay veces que alguien viene a contarme algo que han dicho de mi y si me molesta. Lo cierto es que no debe de molestarme pero como humana hay veces que si me duelen comentarios hirientes”, escribió la conductora. “Sin embargo, mientras más pasa el tiempo me doy cuenta que el mundo seguirá siendo mundo y la gente que habla siempre hablará hasta que tengan algo mejor que hacer. Hoy por hoy prefiero que no me cuenten lo que dicen otros de mi- eso protege mi corazón“.

Myrka hace la conclusión de que cada día se refuerza “que lo que realmente importa es lo que opina la gente que me ama y yo amo y más que todo, me importa lo que Dios piensa de mi. Fuera de ahí- no tengo control de nada”.

“Dios me ama tal y como soy; me acepta; me celebra y me guía cada momento para que yo me convierta en la mejor versión de mi”, concluyó la reflexión de Myrka.

