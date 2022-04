Itatí Cantoral confiesa ser fan de Laura Bozzo y revela con orgullo que podría interpretarla en bioserie

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras los problemas legales en México que obligaron a Laura Bozzo darse a la fuga y convertirse en prófuga de la justicia, regresó dispuesta a exponer todo lo que ha vivido a través de una serie biográfica, y aunque en un principio aseguró que le gustaría que fuera su hija Alejandra quien la interpretara, recientemente confirmó que la indicada para protagonizar la historia de su vida era la actriz Itatí Cantoral.

Fue durante una entrevista para Imagen Televisión en donde la protagonista de ‘La Mexicana y el Güero’ reveló que, además de ser la fan número uno de la conductora peruana, le encantaría ser ella quien la interprete en su bioserie.

“Yo me enamoré de ti cuando te conocí en esa fiesta y soy tu fan. De verdad ojalá que sí hagamos esa serie porque como yo salí inspirada esa noche sé que muchas mujeres van a salir cuando vean tu serie”, declaró Itatí.

Durante la charla para el programa ‘Sale el Sol’, también se encontraba la próxima participante de ‘La Casa de los Famosos’, quien intercambió halagos con la actriz y reveló que ya está en pláticas con productores y televisoras para la producción de su serie, en la que saldrán a la luz todos sus secretos.

“Para mí es la mejor, yo admiro de Itatí su talento, no hay ninguna actriz en este país como ella.

Nada me voy a guardar, lo que viví, lo que gocé, lo que sufrí, las burradas que hice, las barbaridades y de eso estoy hecha. Van a saber mi vida, pero la real. No (solo) ‘Que pase el desgraciado’ no, no, la neta”, detalló.

Mientras que Itatí Cantoral explicó que para ella será un gran orgullo interpretar a la peruana porque desea que la gente conozca todo lo que ha hecho, pues la considera una mujer empoderada.

“Es muy sencillo ver a una mujer diciendo ‘que pase el desgraciado’ en una producción tan importante de un canal tan importante, pero hay que pensar ¿Cómo llegó ahí?, ¿Qué la hizo decir ‘que pase el desgraciado’?“, sentenció la actriz, quien también reconoció que Bozzo es muy admirada en su país natal.

Laura Bozzo finalizo asegurando que para ella solo hay dos actrices en México que son las mejores: Itatí Cantoral y Kate del Castillo.

