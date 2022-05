David Beckham llega a los 47 años y Victoria publica las más tiernas fotos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

David Robert Joseph Beckham nació el 2 de mayo de 1975 en el área de Leytonstone de Londres, Inglaterra, hijo de David Edward Alan Beckham y Sandra Georgina. Su padre trabajaba como reparador de electrodomésticos, mientras que su madre era peluquera. Beckham creció junto con sus dos hermanas.

Realizó pruebas en varios clubes como Norwich City y Leyton Orient antes de asistir a la escuela de excelencia en el club de fútbol Tottenham Hotspur. También jugó para el equipo Brimsdown Rovers y se destacó durante su período allí. Sin embargo, su vida realmente cambió cuando fue aceptado en el Programa de Entrenamiento Juvenil del Manchester United en 1991.

Se convirtió en una parte integral del Manchester United de mediados a finales de la década de 1990 que dominó el fútbol inglés y en 1999 ayudó al equipo a ganar ‘el triplete’ (La Premier League, la FA CUP y la UEFA Champions League).

Beckham se convirtió en uno de los mediocampistas más destacados del mundo durante ese tiempo y durante un período de ocho años en el Manchester United senior, marcó goles en 262 juegos y ganó 6 medallas de la Premier League.

Se convirtió en el capitán de la selección de Inglaterra en 2000 y anotó el último empate en un partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Grecia para enviar a Inglaterra al torneo principal. Marcó el penal de la victoria en el partido contra Argentina en el Mundial disputado en Japón y Corea del Sur, pero Inglaterra quedó eliminada en cuartos de final.

En 2003, Beckham se convirtió en miembro de los 'Galácticos' en el Real Madrid cuando se asoció con algunos de los mejores jugadores del mundo como Ronaldo, Luis Figo, Zinedine Zidane y Roberto Carlos para formar un equipo legendario. Jugó en el Real Madrid durante cuatro años y marcó 13 goles.

En 2007, David Beckham se mudó al LA Galaxy de la Major League Soccer con sede en Los Ángeles y jugó para el equipo durante cinco temporadas.

Beckham en 2013 fichó por el Paris Saint-Germain francés. Era un contrato de cinco meses y todo su salario se destinaba a obras de caridad. Se retiró del fútbol profesional al final de esa temporada.

Al año siguiente, compró un equipo de expansión de la MLS por 25 millones de dólares.

Además de su carrera profesional en el fútbol, ha sabido dedicarse y construir una hermosa familia, es por ello que su esposa Victoria le dedicó un post en su cuenta de Instagram.

