Centroamérica y el Caribe condenan la invasión de Rusia a Ucrania

Los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la Comunidad del Caribe (CARICOM) reiteraron este martes (03.05.2022) su condena a la invasión de Rusia a Ucrania, tras la visita del alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

“Hoy, todos los países presentes de Centroamérica y el Caribe, con excepción de uno (El Salvador), votaron a favor de la resolución de la ONU para condenar la invasión a Ucrania”, dijo Borrell al finalizar el encuentro entre los organismos regionales en Panamá, país sede pro tempore del SICA.

I thank @ErikaMouynes @sg_sica @EamonCourtenay @CARICOMorg for 1st ever invitation of the EU to your joint meeting

We stand together with our partners in addressing shared challenges, such as economic consequences of Russia’s war, climate change & the pandemic#StrongerTogether pic.twitter.com/8aiuYRIwxd

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 3, 2022